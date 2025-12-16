Ana Obregón sobre Jeffrey Epstein: "Me repugna haber sido su amiga"

Madrid.

La actriz Ana Obregón ha negado haber tenido un ‘affaire’ con el magnate y delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, y ha explicado que solo fueron amigos en la década de los ochenta y que entonces le pareció "educadísimo" y "maravilloso", pero que ahora le "repugna" haber tenido esa amistad con él.

Ana Obregón ha hecho estas declaraciones en el programa Ahora Sonsoles, de Antena 3, en respuesta a un artículo publicado en el diario ‘The New York Times’, que sostiene que Epstein comenzó a amasar su fortuna tras cobrar una generosa recompensa de la familia de la actriz y otras familias españolas, quienes le contrataron para recuperar sus inversiones en una firma de corretaje en quiebra.

La actriz ha recordado que conoció al magnate a mediados de la década de los ochenta cuando estuvo viviendo en Estados Unidos y pasó un tiempo en Nueva York.

En aquel entonces le pareció "la persona más maravillosa del mundo". "Me gustaba tanto... que luego imagínate mi cara", ha lamentado.

"Este es un tema delicado, un tema que me repugna en lo que se convirtió este ser humano. Me repugna. Me hierve la sangre", ha enfatizado. Cuando le conoció, según ha recordado, ella salía con el cantante Miguel Bosé y como Epstein le parecía "muy guapo" decidió presentárselo a su hermana Amalia. "Parecía que iba a saltar la chispa con ella, pero no saltó", ha dicho.