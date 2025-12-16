Exesposa de Daddy Yankee demanda de nuevo al artista y pide 50 millones de dólares

San Juan, Puerto Rico.

La exesposa de Daddy Yankee, Mireddys González, interpuso este lunes una nueva demanda para reclamar 50 millones al artista en el Tribunal Federal de San Juan, en Puerto Rico, y acusó al cantante de crear un plan para incumplir el acuerdo alcanzado en octubre.

De acuerdo con el documento, las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, Inc. "aprobaron y ejecutaron" en diciembre de 2024 resoluciones declarando dividendos por 100 millones de dólares entre González y Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del cantante.

"Las resoluciones especificaban que los fondos fueran divididos en partes iguales entre los dos accionistas, con 50 millones de dólares para ser depositados en la cuenta personal de la demandante en Oriental Bank y 50 millones en la personal de Ayala en Oriental Bank", esgrime el texto judicial.

La demanda precisó que "menos de 24 horas después de que se liquidaran las transferencias de dividendos y se acreditaran completamente en la cuenta personal de la demandante en Oriental Bank", los 50 millones de dólares "fueron revertidos y eliminados".

Según la querella presentada, el retiro de los fondos fue el producto de "un plan coordinado entre Ayala y FirstBank para privar a la demandante de 50 millones de dólares en dividendos corporativos a los que tenía derecho legalmente".