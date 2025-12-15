Cynthia Klitbo es hospitalizada de emergencia

México.

Cynthia Klitbo explicó que el motivo de su hospitalización de emergencia estuvo relacionado con un episodio de estrés que encendió las alertas médicas. En un encuentro con medios, la actriz relató que los estudios que le realizaron fueron determinantes para dimensionar el momento que atravesaba.

Cynthia Klitbo presentó problemas de salud que requirieron su hospitalización de emergencia, situación que fue dada a conocer en las últimas horas y que generó atención en el medio del espectáculo.

“Estrés y qué bueno, porque yo cuando vi el electrocardiograma y vi que me estaban haciendo una resonancia magnética del cerebro para ver si no iba a tener un aneurisma, casi me muero”, compartió Klitbo, al tiempo que señaló los efectos visibles del tratamiento: “Ya viste que traigo los ojos así por la medicina”.

La actriz detalló que su condición está vinculada a un periodo personal complejo, marcado por la vulnerabilidad emocional y la presión acumulada. “Y fue estrés. No ha sido un año fácil. Ha sido un año que lo empecé muerta de miedo. Ando supervulnerable”, expresó.

Cynthia Klitbo también habló desde un plano más íntimo sobre cómo ha enfrentado este proceso, señalando el apoyo espiritual que ha encontrado: “Estoy guiada por Dios. Me he acercado muchísimo a Dios... y Dios me ha puesto personas y proyectos mágicos que han estado alrededor de mí”, afirmando que los momentos difíciles que atravesó hoy los siente resarcidos.