Rob Reiner deja una fortuna de 200 millones de dólares y mansiones en zonas exclusivas

El director de cine estadounidense Rob Reiner, que fue encontrado muerto el domingo en su domicilio de Los Ángeles junto a su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reiner, deja una fortuna de unos 200 millones de dólares, de acuerdo con el portal Celebrity Net Worth.

Tras décadas trabajando en Hollywood, el cineasta consiguió acumular un importante legado económico gracias a éxitos como ‘When Harry met Sally’ (1989), ‘Stand by me’ (1986) o ‘The Princess Bride’ (1987), entre otros.

Además de su éxito como director, Reiner también destacó por ser uno de los fundadores de la productora Castle Rock Entertainment, entre los estudios independientes más influyentes de Hollywood.

EL ÉXITO EN HOLLYWOOD CON EL QUE AMASÓ MILLONES

Reiner creó Castle Rock Entertainment en 1987 junto a los productores Martin Shafer, Andrew Scheinman, Glenn Padnick y Alan Horn, actual presidente de Walt Disney Studios.

En 1993, tras producir títulos como la emblemática serie ‘Seinfeld’, vendieron la compañía a Turner Broadcasting, que se fusionó con WarnerMedia (antigua Time Warner). Aunque se desconoce el monto total, la venta supuso un gran impulso a su fortuna.

Varios medios especializados aseguran que Reiner cuenta con un importante patrimonio en propiedades en zonas muy exclusivas cerca de Los Ángeles.

Destacan una mansión frente al mar en Malibú valorada en torno a los 20 millones de dólares y la de Brentwood, estimada en más de 10 millones de dólares, donde fueron asesinados.

LA TRÁGICA MUERTE DE ROB REINER Y SU ESPOSA