Hijo de Rob Reiner, sospechoso de su muerte, batalló con las drogas

Nick Reiner, el hijo mediano del director Rob Reiner y su esposa Michele, presunto sospechoso del asesinato de la pareja, sufrió por su adicción a las drogas desde adolescente, algo que reflejó como coguionista del filme 'Being Charlie', dirigido por su padre.

El escritor de 32 años fue arrestado por la Policía de Los Ángeles y se encuentra detenido con una fianza de 4 millones de dólares, según registros penitenciarios en línea.

Antes, había sido señalado por la revista People como el culpable del supuesto homicidio de los Reiner, que habrían sido degollados por un familiar, según la web de entretenimiento TMZ. La Policía de Los Ángeles no se ha pronunciado sobre estos reportes ni confirmado públicamente aún el arresto.

De acuerdo con fuentes citadas por TMZ, la agresión habría tenido lugar tras una posible discusión, aunque se desconocen los motivos.

Antes de ser considerado como sospechoso de la muerte de sus padres, Nick Reiner había hablado abiertamente de su batalla con la adicción y cómo vivió en las calles.

"Estuve sin hogar en Maine. Estuve sin hogar en Nueva Jersey. Estuve sin hogar en Texas. Pasé noches en la calle. Pasé semanas en la calle. No fue nada agradable", dijo en una entrevista a People en 2016.