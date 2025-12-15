  1. Inicio
Detenido con fianza millonaria hijo de Rob Reiner, sospechoso del crimen

Nick Reiner fue arrestado en la noche de este domingo y fichado en la cárcel del condado de Los Ángeles este lunes.

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 10:08 -
  • Agencia EFE
El director de cine estadounidense Rob Reiner y su mujer, la productora y fotógrafa Michele Reiner con dos de sus tres hijos biológicos. El acusado de su muerte no aparece en la imagen.

 Foto: Archivo/EFE/EPA/DAVID SWANSON
Los Ángeles, California.

La Policía de Los Ángeles arrestó al hijo mediano de Rob y Michele Reiner, y lo mantiene detenido con una fianza de 4 millones de dólares, según registros oficiales, después de que varios medios señalaran al hombre de 32 años como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa.

Nick Reiner fue arrestado en la noche del domingo y fichado en la cárcel del condado de Los Ángeles este lunes, de acuerdo con registros penintenciarios en línea.

La Policía no ha compartido detalles aún sobre la naturaleza de las muertes de Rob Reiner y la fotógrafa Michele Reiner, ni ha informado públicamente sobre arrestos relacionados con el homicidio, pero medios como la revista People señalan al hijo mediano de la pareja como responsable del acuchillamiento de ambos.

La web TMZ reporta que la pareja habría sido degollada tras una posible discusión, aunque no especifica los motivos del desacuerdo.

Una hija de los Reiner encontró los cuerpos y dijo a la Policía que un miembro de la familia sería el responsable de la muerte de sus padres, según el medio especializado en entretenimiento.

Está previsto que a lo largo del día los investigadores ofrezcan nueva información del suceso y confirmen la identidad del sospechoso.

El autor de clásicos como 'When Harry met Sally...' (1989), 'The Princess Bride' (1987) o 'This is Spinal Tap' (2005) y su esposa fueron hallados muertos el domingo en su domicilio de Brentwood. Según el diario Los Ángeles Times, no había señales de que la entrada a la vivienda hubiera sido forzada.

Las muertes de Rob Reiner, de 78 años, y su esposa Michele, de 68, han causado conmoción entre personalidades del arte y la política, donde el director era ampliamente conocido.

