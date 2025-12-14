Florinda Meza señala a María Antonieta de las Nieves de "sobornar a un funcionario para robarse a la Chilindrina"

México.

Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, acusó a su compañera en el Chavo del 8, María Antonieta de las Nieves, de sobornar a un funcionario para obtener de forma fraudulenta los derechos de la Chilindrina.

En una entrevista concedida a un canal chileno, la actriz, quien dio vida a Doña Florinda en la serie cómica, señaló que su ex compañera dio dinero a un funcionario para saber la fecha exacta en la que los derechos de autor sobre el personaje caducaban, para así poderla registrar a su nombre.

“Yo no aceptaría nunca como verdad un acto ilegal y la verdad es que ella robó un personaje. El personaje era de Roberto y ella sobornó a un funcionario de derechos de autor para que le avisara cuando vencía la licencia.