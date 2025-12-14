Florinda Meza señala a María Antonieta de las Nieves de "sobornar a un funcionario para robarse a la Chilindrina"

Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, acusó a su compañera en el Chavo del 8, María Antonieta de las Nieves, de sobornar a un funcionario para obtener de forma fraudulenta los derechos de la Chilindrina.
En una entrevista concedida a un canal chileno, la actriz, quien dio vida a Doña Florinda en la serie cómica, señaló que su ex compañera dio dinero a un funcionario para saber la fecha exacta en la que los derechos de autor sobre el personaje caducaban, para así poderla registrar a su nombre.
“Yo no aceptaría nunca como verdad un acto ilegal y la verdad es que ella robó un personaje. El personaje era de Roberto y ella sobornó a un funcionario de derechos de autor para que le avisara cuando vencía la licencia.
“Después decía que, como nadie lo registraba, pues ella lo registró. Y luego, después de la serie, esa que sacaron, en alguna entrevista dijo que como Roberto era tan codo, ella tuvo que registrar el personaje”, explicó Meza.
De acuerdo con la actriz, famosa también por el personaje de la Chimoltrufia, la abogada que realizaba los trámites ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, fue quien descubrió el movimiento.
Florinda Meza destacó que lo dicho por su ex compañera en recientes entrevistas, entre lo que destacan las razones que la llevaron a registrar el personaje, es una completa mentira desarrollada por la intérprete de la Chilindrina.
De acuerdo con la viuda de Gómez Bolaños, solo Aguirre y Rubén “Chato” Padilla pedían constantemente permiso al escritor para emplear sus personajes, algo a lo que Chespirito nunca se negó.