Iron Maiden dará concierto en Costa Rica en octubre de 2026 en su gira de 50 aniversario

San José, Costa Rica.

La banda británica de heavy metal Iron Maiden regresará a Costa Rica el 8 de octubre de 2026 con su gira mundial ´Run For Your Lives World Tour´ para celebrar su 50 aniversario, informó este viernes el organizador de la actividad.

La banda, que había estado en el país en 2016 como parte de su gira ´The Book of Souls´, se presentará en el Estadio Nacional, en San José, acompañada por un lista de canciones que incluye éxitos de los primeros nueve álbumes como ´Hallowed´, ´Run To The Hills´, ´Phantom´, ´Trooper´, ´Number Of The Beast´, ´Killers´, ´Powerslave´, ´2 Minutes´ y ´Wasted Years´.

"Para todos nosotros era especialmente importante que esta vez volviéramos a visitar tantos países como pudiéramos en Centroamérica y Suramérica. Por eso, después de nuestro concierto en Ciudad de México, regresar también a El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Colombia y Perú, con esta producción, es muy emocionante para todos nosotros, y una oportunidad para agradecer a nuestros fieles seguidores allí", dijo el mánager Rod Smallwood.

Los invitados especiales para este concierto serán The Raven Age, una banda inglesa de heavy metal formada en Londres en 2009 por los guitarristas George Harris (hijo del bajista de Iron Maiden, Steve Harris) y Dan Wright.

Tras esta gira, Iron Maiden se tomará un descanso en 2027. Los detalles sobre las fechas y precios de venta de entradas se compartirán en los próximos días, informó el ente organizador.

HISTORIA Y TRAYECTORIA

Steve Harris formó Iron Maiden en la Navidad de 1975, tras dejar su banda anterior, Smiler. El nombre de la banda hace referencia a la "Dama de Hierro", un antiguo y temido instrumento de tortura medieval.

La formación original experimentó numerosos cambios antes de grabar su álbum homónimo, "Iron Maiden", en 1980, que alcanzó el cuarto puesto en las listas británicas. Paul Day fue el primer vocalista de la banda, aunque solo por unos meses.

La llegada del vocalista Bruce Dickinson en 1981 marcó el inicio de su ascenso meteórico. Álbumes como "The Number of the Beast" (1982), que llegó al número uno en el Reino Unido, y "Piece of Mind" (1983) consolidaron su sonido y su fama mundial.

A lo largo de las décadas, Iron Maiden ha lanzado 17 álbumes de estudio y ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Son famosos por sus complejas melodías de guitarra, letras épicas basadas en historia, mitología y literatura, y espectaculares actuaciones en vivo que incluyen a su icónica mascota, Eddie the Head.