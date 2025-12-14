Dick Van Dyke celebra su 100 cumpleaños con la proyección de un documental sobre su vida

Nueva York, Estados Unidos.

El actor Dick Van Dyke, conocido por sus actuaciones en 'Mary Poppins' (1964) y 'Chitty Chitty Bang Bang' (1968), cumplió 100 años este sábado y para celebrarlo se proyectó en varios cines de Estados Unidos este fin de semana el nuevo documental 'Dick Van Dyke: 100th Celebration' (Dick Van Dyke: Celebración de su centenario).

El cineasta Steve Boettcher le dijo a Fox que la esposa de la estrella, Arlene Silver (54), lo mantiene activo todos los días: cantando, bailando y moviéndose constantemente.

Según los medios locales, Van Dyke suele participar en Vandy Camp, una compañía de espectáculos de estilo carnavalesco que integra junto a su esposa en Malibú, California, cerca de su casa.

El grupo presenta bailes, canto a capela y canciones del repertorio del icónico artista, incluyendo éxitos de sus películas musicales de la década de 1960.

CARRERA Y LOGROS DESTACADOS

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Nacido el 13 de diciembre de 1925, Van Dyke ha sido una figura querida por generaciones.

Algunos de sus trabajos y logros más notables incluyen:

Teatro Musical: Inició su carrera en el teatro musical de Broadway, ganando un premio Tony por su papel en la producción original de "Bye-Bye Birdie".



Televisión: Protagonizó la clásica comedia televisiva "The Dick Van Dyke Show" (1961-1966), una serie aclamada que le valió tres premios Emmy. Más tarde, protagonizó la popular serie de misterio médico "Diagnosis: Murder".



Cine: Su papel más famoso en el cine es el del deshollinador Bert en la película musical de Disney "Mary Poppins" (1964), donde actuó junto a Julie Andrews. ​​​También protagonizó "Chitty Chitty Bang Bang" (1968) y tuvo una aparición memorable en "Mary Poppins Returns" (2018) a la edad de 93 años.



Premios: A lo largo de su carrera, ha ganado múltiples premios Emmy, un premio Tony y un Grammy. En 2024, ganó un Emmy diurno a la edad de 98 años por una actuación como invitado en la serie "Days of Our Lives", haciendo historia como el ganador del Emmy de mayor edad.

Su hermano menor, Jerry Van Dyke, también fue un actor y comediante conocido por su papel en la serie "Coach".