Abraham Quintanilla murió el día del cumpleaños de su hijo A.B.: "La vida es tan injusta"

El productor musical A.B. Quintanilla conmovió a sus seguidores al publicar un emotivo mensaje en el que expresó el profundo dolor que atraviesa por la muerte de su padre, don Abraham Quintanilla, figura clave en la historia musical de la familia y en el legado de Selena.
A través de sus redes sociales, A.B. abrió su corazón para hablar del impacto que ha tenido esta pérdida en su vida. El músico reconoció que la partida de su padre no solo deja un vacío irreparable, sino que también transformó por completo el significado de una fecha que solía ser especial para él: su cumpleaños.
A.B. Quintanilla dejó ver que este año la celebración se convirtió en un momento de reflexión y duelo. Sus palabras resonaron entre sus seguidores, quienes le enviaron muestras de cariño y apoyo ante el difícil momento que enfrenta.
"Perder a “SELENA” hace 30 años sigue siendo una lucha diaria para mí... Pero perder a mi papá me afecta de otra manera... Me sentía seguro sabiendo que su amor y guía siempre estaban disponibles cuando más los necesitaba y ahora ya no podré tenerlos... Es un hueso duro de roer, ¡pero en este negocio hay que serlo!".
"Nos enseñó eso a “SELENA” y a mí desde el principio... Hoy siento que mi corazón está destrozado en un millón de pedazos... Lo siento mucho por mi mamá, que tiene que vivir con el dolor de perder a su bebé y a su esposo... La vida es tan injusta... Hoy es mi cumpleaños y ahora, por el resto de mi vida, algo trágico que sucedió hoy... Perder a mi padre... Gracias a todos los que han enviado sus condolencias", escribió el artista en su cuenta de Instagram.
La familia Quintanilla, ampliamente reconocida en la industria musical latina, ha recibido mensajes de solidaridad de fans y colegas, quienes destacan la influencia de don Abraham como pilar fundamental en la formación artística de sus hijos y en la construcción del legado de Selena.