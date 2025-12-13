Abraham Quintanilla murió el día del cumpleaños de su hijo A.B.: "La vida es tan injusta"

Estados Unidos.

El productor musical A.B. Quintanilla conmovió a sus seguidores al publicar un emotivo mensaje en el que expresó el profundo dolor que atraviesa por la muerte de su padre, don Abraham Quintanilla, figura clave en la historia musical de la familia y en el legado de Selena.

A través de sus redes sociales, A.B. abrió su corazón para hablar del impacto que ha tenido esta pérdida en su vida. El músico reconoció que la partida de su padre no solo deja un vacío irreparable, sino que también transformó por completo el significado de una fecha que solía ser especial para él: su cumpleaños.

A.B. Quintanilla dejó ver que este año la celebración se convirtió en un momento de reflexión y duelo. Sus palabras resonaron entre sus seguidores, quienes le enviaron muestras de cariño y apoyo ante el difícil momento que enfrenta.

"Perder a “SELENA” hace 30 años sigue siendo una lucha diaria para mí... Pero perder a mi papá me afecta de otra manera... Me sentía seguro sabiendo que su amor y guía siempre estaban disponibles cuando más los necesitaba y ahora ya no podré tenerlos... Es un hueso duro de roer, ¡pero en este negocio hay que serlo!".