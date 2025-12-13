El día que el padre de Selena desmintió haber rechazado una transfusión de sangre para su hija

El padre de Selena, Abraham Quintanilla, falleció este sábado 13 de diciembre por causas aún desconocidas.
Durante 30 años, el productor y exmánager se vio envuelto en varios chismes y rumores que señalaban que debido a sus creencias religiosas, él se habría negado a una transfusión de sangre para su famosa hija cuando esta fue herida de bala en 1995.
En una entrevista con el programa "Suelta la Sopa", en 2015, Abraham aclaró, por primera vez en muchos años, que esa versión no era cierta.
Luego, en el año 2021 Quintanilla volvió a abordar esos rumores durante una entrevista de radio.
En aquel entonces, Abraham Quintanilla conversó con la estación 3 News de Corpus Christi sobre los esfuerzos médicos para salvarle la vida a la leyenda de la música tejana. Asimismo, desmintió los rumores de que le negó una transfusión de sangre a Selena debido a sus creencias religiosas.
"El médico le dio sangre a Selena. Cuando llegó a urgencias del hospital después de recibir el disparo", declaró Quintanilla a 3 News.
Selena falleció en el Hospital Memorial a pesar de la transfusión de sangre el 31 de marzo de 1995, tras ser asesinada de un disparo por su exgerente, Yolanda Saldívar.
Un rumor que le atormentó por años
Ha circulado durante mucho tiempo el rumor de que Quintanilla fue en parte responsable de la muerte de Selena al negarle una transfusión de sangre porque criaron a la familia en la fe de los Testigos de Jehová.
"Durante 26 años, he leído en redes sociales a gente que me critica diciendo que Selena murió porque no quise donarle sangre", dijo Quintanilla.
"Que era fanatismo religioso. Se equivocan, completamente", agregó en ese momento.
Una vida dedicada a la música y a sus hijos
Quintanilla, que también era músico, formó ‘Selena y Los Dinos’, una banda familiar formada integraba además a sus otros hijos, A.B. y Suzette Quintanilla, y que consiguió un gran éxito a finales de la década de 1980.
En 1995, Selena fue asesinada a los 23 años por Yolanda Saldívar, expresidenta del club de fans de la artista.
Quintanilla fue productor ejecutivo de la película biográfica ‘Selena’ (1997), en la que fue interpretado por Edward James Olmos y su hija por Jennifer Lopez; mientras que en la miniserie de Netflix de 2020 ‘Selena: La serie’, Quintanilla fue interpretado por Ricardo Chavira.