Estudio Morazán: un espacio que impulsa el cine y la producción audiovisual

El pasado mes de octubre se inauguró el Estudio Morazán en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Centro Universitario Regional en San Pedro Sula, conocido como CURSPS.
Se trata de un nuevo espacio académico y creativo inaugurado como parte de una iniciativa conjunta entre la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y el Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE). Su apertura representa un paso importante para el desarrollo del cine y la producción audiovisual.
En una entrevista con LA PRENSA, el catedrático Irving Cruz, compartió más detalles sobre este proyecto, así como las actividades que se estarán realizando en este nuevo espacio.
“Fue un proceso de dos años y medio aproximadamente que estuvimos haciendo las gestiones, las redacciones de proyectos poder presentarlo, en este caso a la institución competente que es el Instituto Hondureño de Cinematografía, que nos ha apoyado muchísimo. Cabe destacar que estuvimos presentando informes, proyectos y ellos nos fueron acompañando durante todo este proceso. ¿Y cómo llegamos al instituto? Llegamos por medio de un colega, Hermes Reyes, con el cual participamos en un proyecto que se llama “El Sarbuelo” que era un proyecto social donde estuvimos en comunidades de riesgo enseñando cine a los jóvenes, sobre todo aquí en la Costa Norte. Estuvimos en Villanueva, Rivera Hernández, Asentamientos Humanos y Chamelecón desarrollando talleres de cine para niños y jóvenes. Ahí es donde pudimos contactarnos, él nos acercó al instituto y a partir de ahí pues todo fue fluyendo”, explicó Cruz sobre los inicios del proyecto.
¿Qué actividades específicas se pueden realizar en este estudio y quiénes pueden hacer uso de este espacio?
R: Hay que destacar que está abierto para todas las personas, que no necesariamente tienen que estar matriculados aquí en la Universidad Pedagógica, o tienen que ser de la comunidad universitaria para poder hacer uso de este espacio. Está abierto a todo público, solo se deben hacer los procesos de reserva, solicitud de visita, y pueden utilizar el espacio, desarrollar prácticas y también el próximo año se van a desarrollar una serie de talleres donde vamos a tener dos invitados internacionales y va a ser abierto y completamente gratuito también.
¿Nos puede adelantar sobre estos talleres que se realizarán?
R: La idea es arrancar finales de enero, principios de febrero, se espera que se desarrolle un taller por mes y el sexto, que no sería un taller, sino sería más una puesta en escena o rodaje, una consecuencia o una continuación de los cinco talleres que culmine en el rodaje de algún cortometraje producto de los talleres que se desarrollan antes. La idea es que en este espacio se puedan desarrollar tanto clases, talleres, foros y luego también contamos con un ciclorama de aproximadamente 5 metros por 5 metros, donde se pueden desarrollar las prácticas, talleres de fotografía, talleres de iluminación, todo lo que tenga que ver con la producción audiovisual en sí.
¿Nos puede explicar también sobre el área de Producción Sonora?
Aquí vamos a poder hacer todo lo que tenga que ver con la producción sonora para las producciones audiovisuales, es el espacio donde va a estar máster de controles. La idea de este espacio es que también nosotros podamos producir nuestra propia música, nuestra propia orquestación para producciones audiovisuales, sonidos y demás. También un espacio para la grabación de música. Sabemos que dentro de la producción audiovisual mucha música es de letra inédita de cantantes, entonces lo que llamamos nosotros “soundtracks”, lo podemos hacer aquí sin problema, también doblajes, entre otros proyectos. Es un espacio que caben 10 músicos con sus instrumentos perfectamente.
El Estudio Morazán también cuenta con una sala de edición, ¿nos puede dar más detalles sobre esto?
Claro que sí, por ahora tenemos dos computadoras disponibles para las personas que no tengan un equipo y quieran venir a editar, lo pueden hacer aquí. Es un espacio pequeño pero acogedor donde actualmente tenemos dos computadoras con los software para edición. Y como dato interesante es que estas computadoras tienen acceso directo a las fuentes bibliográficas de la universidad. En estas máquinas solo de cine tenemos ya un recuento de más de 100 libros que hablan sobre la producción cinematográfica y la producción audiovisual, a los cuales personas externas a nuestra comunidad universitaria van a poder acceder sin necesidad de tener una cuenta, ya que los accesos están directos a esas fuentes bibliográficas que son de muchísima importancia y valor.
¿Cuáles son los horarios de atención en el estudio y dónde pueden comunicarse las personas que estén interesadas en hacer uso de este espacio?
Como la universidad funciona sobre todo tarde-noche, el horario es de dos de la tarde a nueve de la noche. Ese es el espacio que tenemos de lunes a viernes. En algunas eventualidades, de ser necesario, se puede también acceder por la mañana. También es importante mencionar que todos los espacios están climatizados y eso es importante porque nos da una mayor comodidad para editar sin problemas. Para reservas puede escribir al correo:estudiomorazan.sps@upn.edu.hn.
A partir de enero vamos a lanzar lo que sería el Google Site, donde la gente va a poder ver nuestros espacios y también va a poder hacer las reservas, ahí mismo se enlaza, va a poder poner en agenda qué día va a hacer su visita o hacer uso de algún equipo, y si desea que también nosotros le acompañemos o le ayudemos en algún proceso de constructo audiovisual, lo puede hacer sin problema. También les invitamos a que puedan seguir nuestras redes de Estudio Morazán.