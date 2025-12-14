Real Madrid se recupera y presiona al Barcelona: tabla posiciones Liga Española

Real Madrid sacó un importante triunfo de su visita a Vitoria, donde le ganó por 1-2 al Deportivo Alavés en el partido de la décimo sexta jornada de la Liga Española 2025-2026.

Los merengues se impusieron en un duelo en el que Xabi Alonso se jugaba el futuro en el banquillo del Real Madrid. El entrenador vasco llegó con dudas en su continuidad por los últimos malos resultados y este domingo volvió al camino de la victoria.

Kylian Mbappé puso a ganar a los blancos con un gran disparo de derecha en el borde del área, el juego lo empató Carlos Vicente Robles tras recibir una enorme asistencia y definir con un derechazo en el segundo tiempo.

Real Madrid logró ganarlo en una jugada de conexión brasileña, Vinicius se escapó de su defensor y dio el pase para la llegada de Rodrygo Goes que no falló para liquidar las acciones. El árbitro y el VAR se comieron un penal claro contra Vini en los últimos minutos.

Con este triunfo, el Real Madrid llegó a 39 puntos en el segundo puesto de la tabla de posiciones de LaLiga, quedó a cuatro del líder FC Barcelona y le saca cuatro de diferencia al tercero, el Villarreal que tiene dos juegos pendientes.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

El Barça le ganó el sábado por 2-0 al Osasuna en el Spotify Camp Nou con un doblete del brasileño Raphinha. El equipo de Hansi Flick cerrará el 2025 como líder de la clasificación.