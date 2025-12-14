La última parte de la serie de 'Cien años de soledad' llegará a Netflix en agosto de 2026

Bogotá, Colombia.

La segunda y última parte de la serie basada en 'Cien años de soledad' se estrenará en agosto de 2026, un año después del lanzamiento de la primera entrega de la adaptación de la obra cumbre del nobel colombiano Gabriel García Márquez, informó Netflix.

La nueva temporada estará dirigida por los colombianos Laura Mora —quien participó en la primera parte— y Carlos Moreno, reconocido por filmes como 'Perro come perro'.

"Estamos en las mejores manos para llevar a buen puerto la conclusión de la historia de los Buendía", afirmó el vicepresidente de contenido de Netflix para Latinoamérica, Francisco Ramos, citado en un comunicado.

Ramos destacó el rigor y la ambición del proyecto, filmado íntegramente en Colombia y desarrollado con el apoyo de la familia García Márquez, especialmente de sus hijos Rodrigo y Gonzalo, quienes son productores ejecutivos.

Dividida en dos partes de ocho capítulos cada una, la serie recrea la saga familiar de los Buendía desde la fundación de Macondo hasta su decadencia.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En esta segunda parte, la historia retomará los acontecimientos posteriores al tratado de Neerlandia, cuando la supuesta paz tras la guerra civil no evita nuevas turbulencias en Macondo.

La llegada de Fernanda del Carpio, el auge de la compañía bananera y el cumplimiento de la profecía de Úrsula Iguarán marcarán los ejes centrales de la trama.

Los actores Marleyda Soto y Claudio Cataño continuarán interpretando a Úrsula Iguarán y al coronel Aureliano Buendía.

A ellos se sumarán otros como Ángela Cano, que interpretó a Ushe en 'Frontera Verde'; Emmanuel Restrepo, protagonista de la serie 'La primera vez', y Estefanía Piñeres, que participó en 'Distrito salvaje'.

También estarán en la segunda parte de 'Cien años de soledad' los actores María Adelaida Puerta, Emiliano Pernía, Juanita Molina, Laura Taylor, Obeida Benavides, Julián Román y Carla Baratta, entre otros.

La serie es producida para Netflix por Dynamo, compañía reconocida por trabajos como 'Narcos', 'Distrito Salvaje', 'Falco', 'Historia de un crimen', 'Frontera Verde', 'La cabeza de Joaquín Murrieta', 'Malayeraba' o 'Medellín', entre otras.

'Cien años de soledad', que fue publicada en 1967 en Buenos Aires por la Editorial Sudamericana con una tirada inicial de 8.000 ejemplares, está considerada una obra maestra de la literatura universal que ha vendido más de 50 millones de unidades y ha sido traducida a más de 40 idiomas.