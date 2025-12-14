  1. Inicio
Martha Higareda reaparece tras convertirse en mamá y vivir un parto complicado

Sus seguidores destacaron que luce bien, serena y enfocada en disfrutar su nueva faceta como mamá de gemelas.

Martha Higareda y su esposo Lewis Howes.
México.

Después de semanas de silencio y preocupación, Martha Higareda reapareció por primera vez tras dar a luz a sus gemelas, luego de un parto marcado por complicaciones.

La actriz fue vista en un video compartido por su esposo, donde muestra cómo luce actualmente y cómo vive esta nueva etapa como mamá.

La reaparición de Martha Higareda ocurrió a través de un video publicado por su esposo, el conferencista y exfutbolista profesional Lewis Howes. En la grabación se observa parte de la rutina diaria de él, pero lo que llamó poderosamente la atención fue la presencia de la actriz, quien se mostró muy relajada.

En el clip, Martha Higareda aparece realizando ejercicios de respiración junto a su esposo, una escena que muchos interpretaron como parte de su proceso de recuperación física y emocional. Posteriormente, ambos se dejan ver cuidando a sus gemelas y compartiendo momentos íntimos de su nueva vida familiar, además de mostrar algunos detalles de su decoración navideña.

Este fue el primer vistazo real de Martha Higareda después del parto, pues en otras ocasiones solo eran imágenes de las manitas de sus bebés o mensajes a sus fans.

