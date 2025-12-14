Martha Higareda reaparece tras convertirse en mamá y vivir un parto complicado

México.

Después de semanas de silencio y preocupación, Martha Higareda reapareció por primera vez tras dar a luz a sus gemelas, luego de un parto marcado por complicaciones.

La actriz fue vista en un video compartido por su esposo, donde muestra cómo luce actualmente y cómo vive esta nueva etapa como mamá.

La reaparición de Martha Higareda ocurrió a través de un video publicado por su esposo, el conferencista y exfutbolista profesional Lewis Howes. En la grabación se observa parte de la rutina diaria de él, pero lo que llamó poderosamente la atención fue la presencia de la actriz, quien se mostró muy relajada.