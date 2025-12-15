¿Cuál fue la causa de muerte del director de cine Rob Reiner y de su esposa?

Washington,

El director estadounidense Rob Reiner y su esposa, la productora Michele Reiner, habrían sido degollados por un familiar en el domicilio de la pareja en Los Ángeles, informó este lunes el portal TMZ, después de que la revista People señalara al hijo de ambos como presunto responsable del aparente homicidio.

La agresión ocurrió tras una posible discusión el domingo, dijeron fuentes al medio especializado en entretenimiento, sin especificar el motivo del desacuerdo.

Según TMZ, la hija de la pareja encontró los cuerpos y declaró a la Policía que un miembro de la familia sería el responsable de la muerte de sus padres.

Hasta el momento no hay confirmación oficial sobre la identidad del sospechoso. Mientras la revista People reporta que múltiples fuentes señalan a un hijo de la pareja, Rick Reiner, de 32 años, como presunto responsable, otros medios se limitan a indicar que un familiar cercano está siendo interrogado por la Policía, que no ha ofrecido detalles adicionales.

Está previsto que a lo largo del día los investigadores proporcionen nueva información sobre el suceso y la identidad del sospechoso.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Nick había hablado públicamente en el pasado sobre su larga y dura batalla contra la adicción a las drogas, que lo llevó a vivir en la calle y entrar y salir de rehabilitación desde los 15 años.

Irónicamente, esa etapa oscura fue la base de la película Being Charlie, que él coescribió y que parecía haber marcado una reconciliación familiar. En 2016, Nick había dicho: "He vuelto a casa por mucho tiempo y me he aclimatado de nuevo a estar con mi familia".

El director, autor de clásicos como When Harry Met Sally... (1989) o The Wolf of Wall Street (2013), y su esposa fueron hallados muertos el domingo en su residencia del barrio de Brentwood, con heridas compatibles con un ataque con arma blanca.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada por una emergencia médica a las 15.30 hora local (23.30 GMT). Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron los cuerpos de Reiner, de 78 años, y de su esposa, de 68.

Según el diario Los Angeles Times, no había señales de que la entrada a la vivienda hubiera sido forzada.

Rob Reiner y Michele Reiner se casaron en 1989, el mismo año en que se estrenó When Harry Met Sally..., y tuvieron tres hijos: Jake, Nick y Romy.

Nick Reiner participó en el guion de Being Charlie, estrenada en 2015 e inspirada en parte en sus experiencias y problemas de adicción. El filme relata la historia de un joven de 18 años con dependencia a las drogas que, tras escapar de un centro de rehabilitación, regresa a su hogar.

La muerte de los Reiner ha causado conmoción entre figuras del ámbito artístico y político, donde el director era ampliamente conocido.