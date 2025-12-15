Muere el querido actor Juan José Zerboni

La industria del entretenimiento en México está de luto después de que se diera a conocer la muerte del actor mexicano Juan José Zerboni.
La noticia fue confirmada por la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales (ACPT), que expresó su pesar a través de un mensaje en redes sociales: “#ACPT lamenta el fallecimiento de Juan José Zerboni, actor de teatro y doblaje y productor teatral. Q.E.P.D”.
Hasta el momento, ni la familia ni los colaboradores cercanos han revelado las causas del fallecimiento, lo que ha generado incertidumbre entre sus seguidores.
La trayectoria de Juan José Zerboni es un inspirador ejemplo de que la pasión no tiene edad. Luego de una carrera en el ámbito de los call centers, Zerboni decidió dar un giro radical a su vida a los 57 años. Aceptó la invitación del maestro Álvaro Cerviño para sumarse a un taller de teatro en CasAzul, debutando profesionalmente en el montaje de “El enfermo imaginario”.
Más allá de su impactante presencia en el escenario, Zerboni también destacó en el doblaje, prestando su voz a producciones como “¡Nop!, Escuela nocturna”, “La diplomática”, “Expedientes de lo inexplicable” y “El legado”.
Su presencia en la televisión y plataformas digitales abarcó diversas producciones, tanto nacionales como internacionales.