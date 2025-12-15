Muere el querido actor Juan José Zerboni

México.

La industria del entretenimiento en México está de luto después de que se diera a conocer la muerte del actor mexicano Juan José Zerboni.

La noticia fue confirmada por la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales (ACPT), que expresó su pesar a través de un mensaje en redes sociales: “#ACPT lamenta el fallecimiento de Juan José Zerboni, actor de teatro y doblaje y productor teatral. Q.E.P.D”.

Hasta el momento, ni la familia ni los colaboradores cercanos han revelado las causas del fallecimiento, lo que ha generado incertidumbre entre sus seguidores.