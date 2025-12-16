Yolanda Andrade es hospitalizada de emergencia; piden oración por ella

México.

La noticia la dio a conocer el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante durante la emisión de este lunes del programa "De primera mano" , donde indicó que la conductora de "Montse & Joe" habría sido hospitalizada hace dos días por una recaída, sin revelarse más sobre su estado.

Se informó que Yolanda Andrade enfrentaría una fuerte crisis de salud por la que habría sido hospitalizada de emergencia. La noticia generó gran preocupación entre sus fanáticos, esto debido a las dificultades que la conductora ha enfrentado desde 2023, cuando fue diagnosticada con un aneurisma cerebral y que la mantuvo alejada de los reflectores durante gran parte de 2025.

“Hasta donde sabemos ya tiene un par de días, fue una recaída de su enfermedad. Esto es lo que se sabe hasta el momento, no sabemos más, en qué hospital, si está grave o qué, es lo que ha trascendido (...) Esperemos que esté bien Yolanda, que la libre, que salga adelante y que Dios la bendiga”, dijo el conductor, quien deseó una pronta recuperación para Yolanda Andrade.

Yolanda Andrade había sido vista recientemente con una actitud positiva en su regreso a Montse y Joe, aparentemente recuperada de su última crisis de salud. En sus redes sociales, la conductora compartió momentos en los que se mostraba sonriente y conversando con sus seguidores, lo que generó un rayo de esperanza entre sus fans.

Ahora, el periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que Andrade presuntamente fue hospitalizada de emergencia y que ya son varios los días que Andrade permanece en el hospital.