Lluvias provocan aumento de accidentes de tránsito en SPS

San Pedro Sula, Honduras.

Bayron Banegas, oficial de la DNVT , señaló que factores como la lluvia, acumulación de agua en las principales arterias viales, la falta de iluminación pública y la deficiente señalización en algunas obras municipales han incidido directamente en estos percances.

Las lluvias registradas entre ayer y hoy han provocado al menos 15 accidentes de tránsito en distintos sectores de San Pedro Sula , la mayoría relacionados con las condiciones climáticas, según reportes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

El oficial indicó que varios conductores colisionaron con vehículos averiados que permanecían en la vía a causa de calles inundadas, por lo que sugiere precaución a los conductores.

Banegas detalló que ayer se registraron tres accidentes en zonas con obras públicas que carecían de la debida señalización, principalmente en el sector este de la ciudad. En algunos casos, la señalización fue retirada, lo que provocó que conductores ingresaran inadvertidamente a áreas en construcción..

Asimismo, señaló que los motociclistas figuran entre los más afectados, ya que el pavimento mojado, sumado al exceso de velocidad y la imprudencia, ha generado deslizamientos y derrapes. Uno de los casos dejó una persona lesionada.

“Algunos conductores, principalmente los del transporte público, no toman precauciones y, a pesar de la lluvia, manejan a exceso de velocidad. También se pide prudencia a los conductores de motocicletas, ya que ellos siempre resultan involucrados en accidentes”, expresó la ciudadana Laura García.

En Chamelecón se reportaron tres accidentes en un mismo punto, incluido el semáforo de la zona, donde un conductor perdió el control al intentar frenar cuando la luz cambiaba a amarillo, derrapando e impactando contra otro vehículo. También se reportó una motocicleta que chocó contra una camioneta por no guardar la distancia adecuada.

El oficial reiteró las recomendaciones a los conductores: reducir la velocidad, mantener la distancia entre vehículos, revisar el sistema de luces, evitar circular de noche en zonas sin alumbrado público y extremar precauciones en sectores con calles anegadas u obras en ejecución.

Finalmente, Banegas advirtió sobre el riesgo permanente en la carretera CA-4, en el sector de Chamelecón hacia occidente, donde persisten derrumbes por una falla geológica.