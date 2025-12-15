Casas anegadas y derrumbes dejan lluvias en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Las lluvias hicieron de las suyas en las zonas bajas de la ciudad y los deslizamientos afectaron las comunidades de la montaña del Merendón. La vulnerabilidad de la ciudad queda en evidencia cada vez que llueve y la necesidad de obras de mitigación en estos sectores es cada vez mayor. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, Copeco, emitió Alerta Verde por 48 horas para los departamentos de Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida, y Colón. La alerta entró en vigencia por 48 horas desde las 7:00 pm del domingo 14 de diciembre y mañana martes seguirán las lluvias, según el pronóstico. Con la alerta verde también San Pedro Sula se ha visto afectada por las lluvias. "Nosotros acá en el sector de Asentamientos Humanos tenemos problemas cada vez que llueve y lo peor es que las aguas negras parecen ríos en las calles y nadie nos atiende el problema", dice Magdalena Cruz. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Los daños en la ciudad y la montaña

Según Edwin Valle, Jefe de Gestión de Riesgos, con estas lluvias se reportaron daños en El Ocotillo, bordos del Río Blanco, donde hubo casas anegadas, y fue necesario llevar ayuda humanitaria porque en algunas viviendas resultaron anegadas. De acuerdo el informe, hubo problemas de inundaciones en los sectores Chamelecón, Rivera Hernández, Los Laureles, Seis de Mayo, Asentamientos Humanos y Los Cármenes donde siempre se presentan problemas.

"También se han registrado deslizamientos en el cerro Lempira, carretera a Occidente, donde se han desprendido tierra y rocas, también en Cofradía y Merendón", indicó Valle. Valle detalla que se tiene un mapa de gestión de riesgo, donde se señalan las zonas críticas. "El monitoreo es permanente y sabemos que las personas tienen razón de quejarse, pues cada vez que llueve pierden sus bienes" dijo. Por su parte, Cristina Reyes, presidenta de la Asociación de Patronatos de la Zona de Reserva de El Merendón, indica que cuando llueve siempre se dan deslizamientos y problemas en las calles de acceso. Los tramos más críticos siempre son en las comunidades de Santa Martha, La Virtud, Las Vegas, Las Flores, Guanales, Santa Margarita, San Cristóbal, La Fortuna, El Porvenir, Miramar, El Paraiso, Santa Teresa, Nuevo Edén, Remolino 1 y 2, Los Berlines 1 y 2, Los Laureles.

Los derrumbes y deslizamientos nos afectan, por eso nuestro sueño es lograr un acercamiento real con el sector empresarial con el objetivo de obtener apoyo concreto para nuestras comunidades. "Una de nuestras mayores necesidades es la adquisición de un patrol (niveladora), ya que por décadas hemos dependido exclusivamente de las autoridades para la reparación de nuestras calles, enfrentando retrasos y abandono constante" dijo. Reiteró que ellos abastecen los mercados con nuestros cultivos, cuidamos las fuentes de agua y brindamos oxígeno desde nuestra montaña, pero seguimos siendo invisibles ante las decisiones importantes.

Más de 50 colonias en riesgo

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), mantiene la cifra que en San Pedro Sula hay entre 35 y 50 colonias urbanas con problemas cada vez que llueve. "No podemos desconocer que todos tenemos una cuota de responsabilidad porque hay falta de mantenimiento en los sistemas pluviales, carecemos de alcantarillado sanitario y la población tira la basura por todos lados obstruyendo los canales y desagües" indicó el comisionado de Copeco, Frank Antúnez. El comisionado explica que siempre se atienden estos sectores y el llamado a las personas que viven en estos sitios es mantenerse informados y no ponerse en riesgo con las lluvias, sobre todo en estos días que el mal tiempo continuará. "La población en riesgo en SPS por fenómenos climáticos es de unas 32,800 no ha aumentado ni disminuido en zonas ya identificadas como la Rivera Hernández, Los Carmenes, Chamelecón", dijo Antúnez, comisionado regional de Copeco. El funcionario llamó a las personas a mantenerse en alerta porque las lluvias seguirán hoy, martes, y se continuará con el monitoreo para evitar incidentes que lamentar. El ingeniero civil experto en hidráulica, Osmín Bautista, considera que debe desengavetarse el Plan Maestro de Desarrollo Municipal donde hay un componente referente a las aguas pluviales.