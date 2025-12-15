Residentes del Catarino destacan en competencia internacional

San Pedro Sula, Honduras.

Con una labor muchas veces silenciosa, pero con impacto directo en la vida de miles de pacientes, el posgrado de Medicina Interna del hospital Mario Catarino Rivas se está consolidando como uno de los programas de formación médica más fuertes del país. Así lo indica su más reciente logro en la competencia Doctor’s Dilemma, organizado por el American College of Physicians, donde sus residentes ganaron el segundo lugar. La competencia, que evalúa conocimientos médicos mediante una rigurosa metodología internacional, reunió a residentes de varios hospitales reconocidos de Centroamérica y el Caribe. El resultado alcanzado por los médicos hondureños no solo refleja su alto nivel académico, sino también la calidad del proceso formativo en un hospital público de alta demanda como el Mario Rivas.

El doctor Marco Molina Soto, coordinador del posgrado, compartió que el programa nació en 2020, en plena pandemia, cuando el futuro era incierto. "El programa estaba previsto para que iniciara ese año, pero no contabamos con la pandemia", dijo. Molina destacó que, aunque son un programa relativamente nuevo, sus estudiantes impulsan investigaciones con impacto real en la atención de pacientes y ya han graduado a varias promociones: todos han logrado incorporarse rápidamente al sistema de salud.

Explicó que cada año, alrededor de diez médicos ingresan al posgrado tras un proceso de selección que incluye examen de conocimientos y la evaluación de méritos académicos y profesionales, como experiencia laboral, participación en congresos e investigaciones. Detalló que el programa se desarrolla gracias a un convenio tripartito entre el hospital Mario Rivas, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que permite ampliar las becas y los campos de práctica.

La formación tiene una duración de tres años y abarca de manera integral la atención del paciente. El doctor apuntó que en un contexto como el de la zona norte, donde no existen residencias de subespecialidades como cardiología o neurología, los residentes de Medicina Interna asumen un rol amplio. “Nuestros residentes atienden patologías cardiovasculares, neurológicas, de endocrinología, renales, respiratorias, entre otras. Todo bajo la supervisión de especialistas”, expresó. Agregó que la presencia de los residentes transforma los servicios hospitalarios. “Son ellos quienes mantienen la medicina actualizada, quienes estudian todos los días y elevan la calidad de la atención que brindamos”, explicó.