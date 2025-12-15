Residentes del Catarino destacan en competencia internacional

Con una labor muchas veces silenciosa, pero con impacto directo en la vida de miles de pacientes, el posgrado de Medicina Interna del hospital Mario Catarino Rivas se está consolidando como uno de los programas de formación médica más fuertes del país.
Así lo indica su más reciente logro en la competencia Doctor’s Dilemma, organizado por el American College of Physicians, donde sus residentes ganaron el segundo lugar.
La competencia, que evalúa conocimientos médicos mediante una rigurosa metodología internacional, reunió a residentes de varios hospitales reconocidos de Centroamérica y el Caribe.
El resultado alcanzado por los médicos hondureños no solo refleja su alto nivel académico, sino también la calidad del proceso formativo en un hospital público de alta demanda como el Mario Rivas.
El doctor Marco Molina Soto, coordinador del posgrado, compartió que el programa nació en 2020, en plena pandemia, cuando el futuro era incierto. "El programa estaba previsto para que iniciara ese año, pero no contabamos con la pandemia", dijo.
Molina destacó que, aunque son un programa relativamente nuevo, sus estudiantes impulsan investigaciones con impacto real en la atención de pacientes y ya han graduado a varias promociones: todos han logrado incorporarse rápidamente al sistema de salud.
Explicó que cada año, alrededor de diez médicos ingresan al posgrado tras un proceso de selección que incluye examen de conocimientos y la evaluación de méritos académicos y profesionales, como experiencia laboral, participación en congresos e investigaciones.
Detalló que el programa se desarrolla gracias a un convenio tripartito entre el hospital Mario Rivas, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que permite ampliar las becas y los campos de práctica.
La formación tiene una duración de tres años y abarca de manera integral la atención del paciente. El doctor apuntó que en un contexto como el de la zona norte, donde no existen residencias de subespecialidades como cardiología o neurología, los residentes de Medicina Interna asumen un rol amplio.
“Nuestros residentes atienden patologías cardiovasculares, neurológicas, de endocrinología, renales, respiratorias, entre otras. Todo bajo la supervisión de especialistas”, expresó.
Agregó que la presencia de los residentes transforma los servicios hospitalarios. “Son ellos quienes mantienen la medicina actualizada, quienes estudian todos los días y elevan la calidad de la atención que brindamos”, explicó.
Entre esos avances destacó los programas de trombólisis para infarto agudo de miocardio y evento cerebrovascular que implementó el hospital, en los que los residentes juegan un rol fundamental.
Por su parte, la doctora Alejandra Gómez, jefa de residentes, compartió que coordinar a los residentes, la atención de hasta 60 pacientes por turno, las investigaciones y preparación académica ha sido un desafío, pero también una gran experiencia de aprendizaje.
Detalló que el equipo que representó al hospital estuvo conformado por residentes de segundo y tercer año, seleccionados por su desempeño académico y habilidades estratégicas.
Mientras que el doctor Jorge Beltrán, residente de tercer año, manifestó que, aunque siempre enfrentan retos, los residentes del Rivas destacan por su resiliencia y disciplina.
Destacó que a futuro, el posgrado apuesta por fortalecer la investigación clínica, ampliar sus contenidos y seguir formando especialistas capaces de llevar protocolos modernos a cualquier región del país.
Agregó que en febrero viajarán a Panamá para continuar con la siguiente fase de la competencia regional, por lo que ya se están preparando con el fin de dejar en alto el nombre de Honduras.