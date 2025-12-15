Michael Kozak: la publicación de Trump en redes sociales “no es una interferencia electoral”

Washington

Estados Unidos negó este lunes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) haber interferido en el proceso electoral de Honduras pese al respaldo público del presidente, Donald Trump, al candidato conservador Nasry Tito Asfura.

”Una publicación en las redes sociales de nuestro presidente expresando su preferencia no es una interferencia electoral, ya que la gente en Honduras era libre de emitir sus votos”, aseguró el representante de EE.UU., Michael Kozak, durante una sesión extraordinaria del consejo permanente de la OEA para abordar los retrasos en el recuento de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

”Rechazamos las acusaciones infundadas de manipulación”, añadió.

El pasado 27 de noviembre, tres días antes de los comicios, Trump, en una publicación en su cuenta de Truth Social, se refirió a Asfura como el “único verdadero amigo de la libertad en Honduras” y agregó que podrían “trabajar juntos para luchar contra los narcocomunistas”.

El republicano dijo que la candidata oficialista, Rixi Moncada, que aspira a suceder a la actual mandataria, Xiomara Castro, es “cercana al comunismo” y agregó que el otro candidato, Salvador Nasralla, es parte de un intento por “engañar al pueblo” para dividir el voto.