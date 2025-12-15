EN VIVO: OEA recibe informe sobre elecciones generales en Honduras

SAN PEDRO SULA

"La Misión hace un llamado urgente a las autoridades electorales para que se dé inicio de inmediato al escrutinio especial y se busquen todas las vías posibles para obtener los resultados oficiales en el menor tiempo posible", declaró Loizaga durante la sesión extraordinaria.

El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA), Eladio Loizaga, presentó dicho informe ante el Consejo Permanente e instó a las autoridades electorales hondureñas a iniciar "de inmediato" el escrutinio especial.

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ( OEA) discute este lunes el informe realizado por la Misión de Observación Electoral (MOE-OEA) sobre las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras.

Las disputas internas dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras y los llamados del oficialismo a protestar por un supuesto "fraude" marcaron este fin de semana la espera del escrutinio especial de las actas con inconsistencias, que aún no arranca pese a estar programado para ayer domingo.

Los consejeros del ente electoral hondureño se han acusado mutuamente en las últimas horas de entorpecer el escrutinio especial de al menos 2,773 actas electorales que presentan inconsistencias, entre mensajes en redes sociales, algunos de ellos camuflados de indirectas.

El desacuerdo se concentra en los miembros del pleno: La consejera presidenta, Ana Paola Hall, que responde el Partido Liberal, junto con Cossette López, en representación del Partido Nacional, han señalado directamente a Marlon Ochoa, del oficialista Partido Libre, de querer retrasar el escrutinio a falta de dar su aval.

Mientras que él las acusa de decidir "por mayoría únicamente" realizar el escrutinio especial, pero no el conteo de voto por voto, como solicita tanto el oficialismo como el Partido Liberal: "Si el CNE no está dispuesto a verificarlo todo, no está en posición de pedirle al pueblo que confíe ciegamente en el resultado".

A esa agravada fragmentación interna del ente electoral, se suman obstáculos administrativos, la falta de acreditaciones de otros partidos y los procedimientos tecnológicos pendientes, por lo que el escrutinio especial está retrasado.

Asimismo, se han presentado algunos disturbios desde la noche del domingo y en la mañana de este lunes en las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE), donde las autoridades electorales realizarán esta etapa del proceso electoral.