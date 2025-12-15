Presidente de la CCIC pide a Xiomara Castro nombrar una comisión de transición

San Pedro Sula

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, hizo un llamado a la presidenta de la República, Xiomara Castro, ante el clima de incertidumbre que atraviesa el país tras las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. En su pronunciamiento, Qubain solicitó de manera respetuosa y responsable que se nombre de inmediato la comisión de transición, "independientemente de quién resulte electo como próximo presidente de Honduras".

El titular de la CCIC señaló que esta solicitud cobra mayor relevancia mientras continúa el escrutinio especial de las actas que presentan inconsistencias, como parte del proceso electoral en curso. Según Qubain, la conformación temprana de la comisión de transición enviaría un mensaje claro de paz, tranquilidad e institucionalidad tanto al pueblo hondureño como a la comunidad internacional. Asimismo, destacó que este paso contribuiría a fortalecer el respeto al proceso democrático y a garantizar que el país esté preparado para una transición ordenada una vez que se oficialicen los resultados electorales. El pronunciamiento subraya la importancia de preservar la estabilidad nacional en un momento clave para la democracia hondureña, evitando tensiones innecesarias en el ámbito político y social. Finalmente, el presidente de la CCIC enfatizó que Honduras necesita "serenidad, diálogo y estabilidad", señalando que ese debe ser el compromiso compartido de todos los sectores del país.

¿Por qué no inicia el escrutinio especial?

Las disputas internas dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras y los llamados del oficialismo a protestar por un supuesto "fraude" marcaron este fin de semana la espera del escrutinio especial de las actas con inconsistencias, que aún no arranca pese a estar programado para ayer domingo. Los consejeros de la directiva del ente electoral hondureño se han acusado mutuamente en las últimas horas de entorpecer el escrutinio especial de al menos 2,773 actas electorales que presentan inconsistencias, entre mensajes en redes sociales, algunos de ellos camuflados de indirectas.