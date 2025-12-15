Nasry Asfura reacciona al triunfo de José Antonio Kast en Chile

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El candidato presidencial del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, felicitó al ultraderechista José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile, "por la voluntad soberana del pueblo chileno". "Felicitaciones, presidente electo @joseantoniokast, por su triunfo; por la voluntad soberana del pueblo chileno y su compromiso con la defensa de la democracia y libertad", indicó Asfura en un mensaje en la red social X.

"Desde Honduras, le manifestamos nuestro deseo de que su gobierno fortalezca la unidad de los pueblos democráticos, la amistad, la cooperación y el desarrollo entre nuestras naciones", añade el mensaje.



Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric, con más del 99 % de los votos escrutados.

Elecciones en Honduras

Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mantiene al frente de los resultados preliminares de las elecciones generales celebradas en Honduras el pasado 30 de noviembre, con 1,305,033 votos (40,54%), con un ajustado margen frente a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador, con 1,261,849 papeletas (39,19%), según el 99,80% de las actas contabilizadas hasta ahora en el sitio oficial del ente electoral. La candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, aparece en el tercer lugar del conteo con 621,188 sufragios (19,29%).