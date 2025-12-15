Cossette López acusa a partidos políticos de obstaculizar el escrutinio especial

Tegucigalpa

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López-Osorio, denunció que miembros acreditados del Partido Liberal y del Partido Libertad y Refundación (Libre) se han negado a integrar las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), lo que ha impedido el inicio del escrutinio especial de las actas con inconsistencias de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. A través de un mensaje publicado ayer en horas de la noche en su cuenta oficial en la red social X, López-Osorio señaló que los representantes de ambos partidos desconocen su rol como organismos electorales y han incurrido en “actos ilícitos” dentro de los recintos del CNE, incluyendo agresiones que habrían dejado a varias personas heridas.

Según la consejera, algunos partidos han utilizado la acreditación de las JEVR como un mecanismo para invadir espacios del ente electoral y ejecutar "actos sediciosos", a través de representantes que se rehúsan a cumplir con sus funciones. López-Osorio advirtió que estas acciones constituyen delitos electorales y afectan directamente el cronograma oficial, así como la posibilidad de emitir una declaratoria de resultados en los plazos establecidos por la ley. "El CNE está listo para ejecutar los procedimientos que con base en ley se pueden realizar ya. La responsabilidad está del lado de los partidos políticos mencionados.", afirmó la consejera presidenta.

Otras reacciones

El domingo, Iroshka Elvir, esposa de Salvador Nasralla, ordenó: “Los miembros de nuestro partido no están en la obligación de integrar las mesas de Escrutinio Especial. Honduras quiere voto por voto y, hasta que eso suceda, debemos seguir firmes luchando por Honduras”. Agregó que “tenemos el tiempo suficiente para hacer este proceso que garantiza la voluntad del pueblo sin dilatar la declaratoria”. Por su parte, Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, condenó la postura de representantes de Libre y del partido de Salvador Nasralla acreditados para integrar las Juntas Especiales de Verificación y Recuento: “Se niegan a integrar la labor encomendada de los escrutinios especiales, que no es más que el voto por voto que están pidiendo públicamente”, señaló Zambrano, quien afirmó que esta conducta “deja clara una alianza malvada para ejecutar un golpe electoral y desconocer la voluntad del pueblo manifestada el 30 de noviembre”. Según el dirigente nacionalista, existe un acuerdo para “boicotear la labor del CNE y evitar que se concluya el resultado en un 100 % del nivel electivo presidencial”. “Ellos saben que Tito Asfura es el presidente electo por la mayoría de los hondureños; por eso buscan deslegitimar el proceso y quieren empañar un triunfo legítimo y limpio”, aseveró

Conteo de votos