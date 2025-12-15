  1. Inicio
  2. · Deportes

Flick elige el portero titular para Copa del Rey: "Cambiaremos alguna cosa"

El entrenador azulgrana se refirió a su modesto rival en la Copa del Rey y al portero que utilizara en el duelo.

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 08:19 -
  • Agencia EFE
Flick elige el portero titular para Copa del Rey: Cambiaremos alguna cosa

Hansi Flick en conferencia de prensa previo a duelo en la Copa del Rey.

 Foto EFE
Barcelona, España.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado este lunes que Joan García "descansará" en el debut copero del equipo en Guadalajara, pero no ha confirmado quién sera su revelo en la portería: "Aún no está decidido".

Flick ha de elegir entre el polaco Wojciech Szczesny, recuperado ya de la gastroenteritis que le impidió entrar en la última convocatoria ante el Osasuna, y el alemán Marc-André ter Stegen, que hace días que se entrena con normalidad tras superar la lesión lumbar que le ha tenido cuatro meses y medio de baja.

De Ter Stegen ha dicho que es "un portero fantástico" y de Szczesny ha subrayado que el equipo ganó "tres títulos con él la pasada temporada" y que cuando Ter Stegen y Joan García han estado lesionados les ha dado "estabilidad".

Pichichi Liga Española: marcó doblete y Mbappé le responde; así quedó la tabla

"Primero quiero hablar con los jugadores y después diremos quién es el titular. Quiero esperar hasta mañana", ha explicado el técnico germano, quien ha adelantado que, en Guadalajara, "obviamente" habrá cambios, pero dejó entrever que tampoco piensa revolucionar el once: "Cambiaremos alguna cosa, pero queremos ganar y esto es lo más importante".

"Hemos hablado de eso. La actitud y la mentalidad que demostremos mañana. Los jugadores lo saben y es cosa nuestra cómo empecemos el partido. Es la base de este partido. Demostrar lo que pasa. La temporada pasada jugamos contra el Barbastro y quiero ver lo mismo mañana".

Aunque Robert Lewandowski se ha entrenado al margen, Flick ha asegurado que el delantero polaco estará en condiciones de jugar, pero ha apuntado que baraja más opciones en la posición de '9'. "Fermín, Marcus (Rashford), Ferran y Robert... Tenemos más jugadores que lo pueden hacer", ha indicado.

El técnico del conjunto azulgrana ha destacado que, tras superar los problemas con las lesiones, "en las últimas cuatro semanas el equipo ha mejorado mucho" y aún tiene "potencial para mejorar mucho más".

Ante el Guadalajara espera ver esa continuidad. "En estos partidos tienes que ganar. Aquí somos favoritos. Tienen que demostrar su calidad sobre el césped y esto es lo que quiero ver", ha afirmado Flick, quien espera "la actitud y mentalidad" que sus jugadores mostraron la temporada pasada en su estreno copero ante el Barbastro (0-4).

"Hemos hablado de eso. Los jugadores lo saben y es cosa nuestra cómo empecemos el partido. Es la clave de este partido. La temporada pasada jugamos contra el Barbastro y quiero ver lo mismo mañana", ha sentenciado.

Bota de Oro: Mbappé contesta a Haaland, pero es superado y desconocido goleador en la pelea

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias