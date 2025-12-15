Videos de los disturbios en las afueras del Centro Logístico Electoral

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Los alrededores del Centro Logístico Electoral (CLE), donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizará el escrutinio especial de actas con inconsistencias, se han convertido en un verdadero campo de batalla, según videos difundidos en redes sociales. Aparentemente, miembros del Partido Liberal (PLH) y de Libertad y Refundación (Libre), acreditados para integrar las mesas del escrutinio especial, se niegan a cumplir con su responsabilidad, según denunció la consejera Cossette López.

"La situación en el Centro Logístico Electoral se presenta como crítica. Los miembros de las Juntas, no son empleados del CNE, son representantes de los partidos", denunció López. Agregó: "Nosotros tenemos prohibido intervenir en sus actuaciones como junta, y ellos tampoco pueden intervenir en las decisiones del pleno de consejeros, ni presionarnos o exigir nuestra salida".

Asimismo, señaló que el deber de estas personas "es comportarse y hacer su trabajo conforme a ley, no a directrices partidarias. En lugar de integrar las juntas y avanzar con el escrutinio, traen consignas y violencia a la institución".

Hizo un llamado a las fuerzas del orden para "detener estos actos de sedición que están impidiendo avanzar con la instalación de estos organismos electorales y el escrutinio.

En una de las grabaciones que circulan en redes sociales se muestra a supuestos integrantes de Libre y del Partido Liberal atacando a miembros del Partido Nacional, que tuvieron que usar mesas como escudos para protegerse de piedras y objetos que lanzaban los agresores.

¿Por qué no se avanza hacia el escrutinio?

Las disputas internas dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras y los llamados del oficialismo a protestar por un supuesto "fraude" marcaron este fin de semana la espera del escrutinio especial de las actas con inconsistencias, que aún no arranca pese a estar programado para ayer domingo. Los consejeros del ente electoral hondureño se han acusado mutuamente en las últimas horas de entorpecer el escrutinio especial de al menos 2,773 actas electorales que presentan inconsistencias, entre mensajes en redes sociales, algunos de ellos camuflados de indirectas. El desacuerdo se concentra en los miembros del pleno: La consejera presidenta, Ana Paola Hall, que responde el Partido Liberal, junto con Cossette López, en representación del Partido Nacional, han señalado directamente a Marlon Ochoa, del oficialista Partido Libre, de querer retrasar el escrutinio a falta de dar su aval.

Mientras que él las acusa de decidir "por mayoría únicamente" realizar el escrutinio especial, pero no el conteo de voto por voto, como solicita tanto el oficialismo como el Partido Liberal: "Si el CNE no está dispuesto a verificarlo todo, no está en posición de pedirle al pueblo que confíe ciegamente en el resultado". A esa agravada fragmentación interna del ente electoral, se suman obstáculos administrativos, la falta de acreditaciones de otros partidos y los procedimientos tecnológicos pendientes, por lo que el escrutinio especial está retrasado.

Los resultados del CNE