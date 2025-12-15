EE UU califica de exitosas las elecciones en Honduras y pide respeto al trabajo del CNE

Estados Unidos

Este lunes, la misión de observación electoral de la OEA en Honduras afirmó, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo, que en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre no se registraron hechos de fraude.

Michael Kozak, funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, expresó que “las elecciones del 30 de noviembre en Honduras fueron ampliamente consideradas un éxito y un ejemplo en la región, con una alta participación de votantes y una participación pacífica a pesar de un entorno altamente polarizado”.

“Estados Unidos apoya la integridad del proceso democrático en Honduras. El pueblo hondureño no debe ser despojado de su elección para el próximo presidente. Responderemos de manera rápida y decisiva a quienes deseen desafiar la voluntad del pueblo hondureño. Condenamos en los términos más enérgicos a quienes están llamando a la violencia”.

Además, agrego que “en una contienda extremadamente reñida, es esencial que el Consejo Nacional Electoral pueda desempeñar sus funciones libre de amenazas y opresión”.

Respecto a la solicitud de la presidenta Castro de anular las elecciones, dijo que “anular la elección carece de todo mérito y amenaza con silenciar las voces de 3,4 millones de votantes que depositaron su voto el 30 de noviembre”.

También manifestó que “el pueblo de Honduras depositó libremente su voto por sus candidatos preferidos. Rechazamos acusaciones infundadas de manipulación externa, reiterando nuestro llamado a que todos los actores respeten el trabajo del CNE y los plazos legales establecidos”.

En cambio, Eladio Loizaga, jefe de la misión de la OEA, expuso que “las y los observadores y el equipo de ingenieros de la MOE han constatado demoras en la gestión del material electoral durante su repliegue y una marcada falta de pericia en el diseño, desarrollo y ejecución de las soluciones tecnológicas para el procesamiento de los resultados electorales, pero no han observado dolo ni manipulación evidente del material electoral ni de los sistemas informáticos (...) En suma, hemos visto atrasos, pero no indicios que nos hagan dudar de los resultados”.

Asimismo, la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó a las autoridades electorales hondureñas a iniciar “de inmediato” el escrutinio especial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, que han sufrido retrasos por obstáculos administrativos y procedimientos tecnológicos pendientes.

”La Misión hace un llamado urgente a las autoridades electorales para que se dé inicio de inmediato al escrutinio especial y se busquen todas las vías posibles para obtener los resultados oficiales en el menor tiempo posible”.