OEA urge a agilizar escrutinio y respetar la voluntad popular en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

El documento analiza el desarrollo de los comicios y presenta recomendaciones orientadas a fortalecer la transparencia, la confiabilidad y la institucionalidad del sistema electoral.

La Organización de Estados Americanos (OEA) recibió el informe final de la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre el proceso electoral celebrado en Honduras el pasado 30 de noviembre.

El informe evalúa aspectos clave como la organización de las mesas electorales, el escrutinio de votos y la comunicación de los resultados, con el objetivo de aportar insumos que contribuyan a mejorar futuros procesos y a reforzar la confianza ciudadana en la democracia hondureña.

Durante la presentación del informe este lunes, el jefe de la misión, Eladio Loizaga, recordó que la MOE dio seguimiento al proceso desde etapas previas, incluyendo una visita técnica antes del 9 de marzo para observar las elecciones primarias y una visita preliminar realizada en junio.

Loizaga señaló que, en comparación con procesos anteriores, la misión observó un retroceso tanto en los aspectos técnicos como en la gobernanza del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

A su juicio, la estructura partidista de las autoridades electorales habría incidido en parte de los contratiempos y dificultades enfrentadas durante el proceso.

El informe también subraya que la legislación hondureña contempla recursos impugnatorios y mecanismos para revisar actas con inconsistencias, y establece con claridad que corresponde exclusivamente a las autoridades electorales emitir la declaratoria oficial de resultados, sin que ninguna otra autoridad del Estado esté facultada para calificar la validez de las elecciones.

En ese sentido, la misión hizo un llamado urgente al CNE para que inicie de inmediato el escrutinio pendiente y utilice todas las vías posibles para obtener y publicar los resultados oficiales en el menor tiempo posible.

Asimismo, instó a los líderes y representantes de las distintas fuerzas políticas a actuar con responsabilidad y a abandonar prácticas que puedan sabotear el proceso.

La MOE consideró injustificable la demora en el procesamiento y divulgación de los resultados, y advirtió que la autoridad electoral debe tomar decisiones de manera expedita para agilizar el proceso, señalando que, a estas alturas, no resulta aceptable atribuir los retrasos al software o a la empresa proveedora. De no actuar con celeridad, el Consejo Electoral estaría incumpliendo gravemente su responsabilidad con la ciudadanía, advirtió.

La misión reconoció y valoró el espíritu cívico de la población hondureña y de las organizaciones de la sociedad civil que se mantienen a la espera de los resultados, y expresó su rechazo a cualquier llamado a alterar el orden público o a obstaculizar las fases finales del proceso electoral.

También manifestó su preocupación por declaraciones de autoridades ajenas al ámbito electoral que han planteado la nulidad de las elecciones, al considerar que estas afirmaciones exceden sus competencias y ponen en riesgo el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.