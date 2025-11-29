Misión de la OEA insta a hondureños a votar y evitar anticipar resultados

Tegucigalpa, Honduras.

El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Eladio Loizaga, instó este sábado al pueblo hondureño a acudir "masiva y pacíficamente" a las elecciones generales del 30 de noviembre. "La misión de la OEA invita al pueblo de Honduras a participar masiva y pacíficamente en la elección de mañana 30 de noviembre", expresó.

En un mensaje oficial dirigido a la ciudadanía, Loizaga también hizo un llamado a que todos los candidatos políticos respeten el derecho ciudadano a elegir y esperen con responsabilidad los resultados oficiales.

Loizaga subrayó que la prudencia será clave este domingo: "Es de especial importancia la prudencia de los poderes del Estado, las personas en posiciones de responsabilidad en la institucionalidad electoral, las candidaturas, los medios de comunicación, la sociedad civil, el sector privado y la comunidad internacional para no anticipar mensajes que puedan introducir incertidumbre al proceso".

Señalamiento a las Fuerzas Armadas

Uno de los señalamientos más contundentes fue dirigido a las Fuerzas Armadas, sobre las cuales recordó el mandato constitucional: "La misión ratifica la necesidad de conservar el rol apolítico y no deliberante que les manda la Constitución en su artículo 272". La Misión de Observación Electoral de la OEA está integrada por 101 observadores desplegados en los 18 departamentos del país.