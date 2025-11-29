Misión de la OEA insta a hondureños a votar y evitar anticipar resultados

Tegucigalpa, Honduras.
El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Eladio Loizaga, instó este sábado al pueblo hondureño a acudir "masiva y pacíficamente" a las elecciones generales del 30 de noviembre.
"La misión de la OEA invita al pueblo de Honduras a participar masiva y pacíficamente en la elección de mañana 30 de noviembre", expresó.
En un mensaje oficial dirigido a la ciudadanía, Loizaga también hizo un llamado a que todos los candidatos políticos respeten el derecho ciudadano a elegir y esperen con responsabilidad los resultados oficiales.
Loizaga subrayó que la prudencia será clave este domingo: "Es de especial importancia la prudencia de los poderes del Estado, las personas en posiciones de responsabilidad en la institucionalidad electoral, las candidaturas, los medios de comunicación, la sociedad civil, el sector privado y la comunidad internacional para no anticipar mensajes que puedan introducir incertidumbre al proceso".
Señalamiento a las Fuerzas Armadas
Uno de los señalamientos más contundentes fue dirigido a las Fuerzas Armadas, sobre las cuales recordó el mandato constitucional: "La misión ratifica la necesidad de conservar el rol apolítico y no deliberante que les manda la Constitución en su artículo 272".
La Misión de Observación Electoral de la OEA está integrada por 101 observadores desplegados en los 18 departamentos del país.
Loizaga detalló que el equipo se ha reunido con la presidenta de la República, todas las candidaturas presidenciales, autoridades electorales a nivel nacional y departamental, académicos, representantes de sociedad civil, sector privado y otros actores clave.
Loizaga cerró su mensaje agradeciendo la invitación del Gobierno hondureño y la recepción en el país: "Agradecemos al pueblo hondureño por su hospitalidad y compromiso democrático, que estamos seguros será ratificado mañana en una jornada cívica con gran concurrencia en todo el país".