Listos 20,000 dispositivos biométricos para las elecciones

Tegucigalpa.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que todos los dispositivos biométricos fueron sanitizados, proceso mediante el cual quedaron completamente limpios, sin datos almacenados y únicamente con el sistema operativo instalado. Tras esta etapa, todos los equipos quedaron bajo resguardo del CNE.

De cara a las elecciones generales, la institución explicó que casi 20,000 dispositivos fueron sometidos a una revisión exhaustiva, en la cual se comprobó su funcionamiento, se inspeccionaron sus componentes y se realizó la carga completa de sus baterías principales, además de la carga de las baterías auxiliares que acompañan cada unidad. Una vez que el nuevo programa (software) y la nueva distribución de electores por Junta Receptora de Votos (JRV) estuvieron listos, certificados por la empresa responsable, validados por el CNE y revisados por la auditoría, se procedió a su instalación en todos los dispositivos.