La agenda de los presidenciables previo a las elecciones generales

Tegucigalpa.

LA PRENSA conoció que el presidenciable del Partido Nacional, T ito Asfura , sostendrá reuniones privadas.

En vísperas de las elecciones generales, los candidatos a la Presidencia de la República tendrán distintas actividades este sábado como parte de su agenda.

Además, participará en una jornada de oración junto a sus familiares y equipo de campaña.

En el caso de la aspirante presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, convocó a través de redes sociales a una conferencia de prensa al mediodía en la sede del instituto político ubicada en la colonia Humuya de la capital hondureña.

Aunque no dio detalles y mencionó que su victoria este 30 de noviembre "nadie la detiene", se pronunciaría sobre el mensaje divulgado por el gobernante de los Estados Unidos de América, Donald Trump, donde anunció que concedería un indulto a Juan Orlando Hernández, exmandatario de la República.

Por su parte, Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal también tendría reuniones de carácter privado, sin haberse definido hasta el momento alguna actividad pública.

"A pesar de los esfuerzos de mis adversarios por desmeritarme, lo único que lograron fue fortalecer aún más la unión de mi pueblo", escribió en su cuenta de X.