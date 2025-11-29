La agenda de los presidenciables previo a las elecciones generales

En vísperas de las elecciones generales, los candidatos a la Presidencia de la República tendrán distintas actividades este sábado como parte de su agenda.
LA PRENSA conoció que el presidenciable del Partido Nacional, Tito Asfura, sostendrá reuniones privadas.
Además, participará en una jornada de oración junto a sus familiares y equipo de campaña.
En el caso de la aspirante presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, convocó a través de redes sociales a una conferencia de prensa al mediodía en la sede del instituto político ubicada en la colonia Humuya de la capital hondureña.
Aunque no dio detalles y mencionó que su victoria este 30 de noviembre "nadie la detiene", se pronunciaría sobre el mensaje divulgado por el gobernante de los Estados Unidos de América, Donald Trump, donde anunció que concedería un indulto a Juan Orlando Hernández, exmandatario de la República.
Por su parte, Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal también tendría reuniones de carácter privado, sin haberse definido hasta el momento alguna actividad pública.
"A pesar de los esfuerzos de mis adversarios por desmeritarme, lo único que lograron fue fortalecer aún más la unión de mi pueblo", escribió en su cuenta de X.
Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) o el retorno de los conservadores Nacional y Liberal, en un país golpeado por la pobreza, la corrupción y la inseguridad.
El clima previo a la jornada de comicios ha estado marcado por tensiones, dudas sobre la transparencia del proceso y riesgo de violencia.
Estos serán los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.