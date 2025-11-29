Avanza sin contratiempos distribución de maletas electorales

San Pedro Sula, Cortés.

La distribución del material electoral para las elecciones generales avanza de manera ordenada y sin contratiempos, en medio de la coordinación entre el Consejo Municipal Electoral, los representantes de los partidos políticos y las Fuerzas Armadas de Honduras.

En cada lugar donde se entregan las maletas electorales se ha permitido que la operación se realice de forma ágil y diligente. A diferencia de las elecciones primarias, en esta ocasión, el material llegó con suficiente anticipación, lo que estaría asegurando que los centros de votación estén listos para el inicio de la jornada electoral.

El general Cruz, de las Fuerzas Armadas de Honduras, informó que están coordinando la carga y el transporte del material hacia los distintos municipios, asegurando que llegue a tiempo y de manera segura.

“Como institución estamos al servicio de la democracia, proporcionando seguridad en los centros de acopio y en los puntos de votación, y apoyando su retorno al final del proceso”, señaló.