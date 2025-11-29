Avanza sin contratiempos distribución de maletas electorales

La distribución del material electoral para las elecciones generales avanza de manera ordenada y sin contratiempos, en medio de la coordinación entre el Consejo Municipal Electoral, los representantes de los partidos políticos y las Fuerzas Armadas de Honduras.
En cada lugar donde se entregan las maletas electorales se ha permitido que la operación se realice de forma ágil y diligente. A diferencia de las elecciones primarias, en esta ocasión, el material llegó con suficiente anticipación, lo que estaría asegurando que los centros de votación estén listos para el inicio de la jornada electoral.
El general Cruz, de las Fuerzas Armadas de Honduras, informó que están coordinando la carga y el transporte del material hacia los distintos municipios, asegurando que llegue a tiempo y de manera segura.
“Como institución estamos al servicio de la democracia, proporcionando seguridad en los centros de acopio y en los puntos de votación, y apoyando su retorno al final del proceso”, señaló.
#EleccionesGenerales2025 || Este día, la Fuerza Aérea Hondureña inició el despliegue del personal que brindará seguridad en las ocho rutas asignadas al departamento de Francisco Morazán.#FuerzasArmadasHN#FFAAComprometidosConLaDemocracia pic.twitter.com/JFZXYnpJjs— Fuerzas Armadas de Honduras (@FFAAHN) November 29, 2025
La operación cuenta, además, con el apoyo de la Policía Nacional, garantizando que las maletas sean entregadas sin incidentes. Esta coordinación busca no solo evitar retrasos, sino también reforzar la confianza de la ciudadanía en que las elecciones generales se desarrollarán de manera ordenada y transparente.
Los diferentes municipios del país se preparan para que mañana, domingo, con el banderillazo inicial, las votaciones comiencen puntualmente, asegurando un proceso seguro, eficiente y transparente para todos los electores.
Contienda electoral
Los hondureños elegirán el domingo un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano.
De los 18 departamentos que tiene Honduras, hasta hoy solo resta que el material termine de llegar a algunos municipios de Francisco Morazány Cortés, y se espera que esa misión esté concluida en su totalidad este día.
El día de las elecciones, el CNE dará solamente dos informes preliminares, el primero hacia las 9:00 pm, tres horas después de que hayan cerrado los centros de votación, y el segundo a las 11:00 pm.
En la contienda participan cinco partidos, pero los tres con mayor caudal de votantes son el gobernante Libertad y Refundación (Libre, izquierda); Liberal y Nacional, ambos conservadores.
Libre aspira a un segundo período consecutivo en el poder con la candidata Rixi Moncada; el Liberal con Salvador Nasralla, quien por cuarta vez busca la presidencia, y el Nacional con Nasry Asfura, que lo hace en segundo intento, esta vez apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el miércoles le pidió a los hondureños que voten por él.