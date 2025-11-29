Partido Liberal expresa optimismo previo a las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.

A un día de las elecciones generales del 30 de noviembre, el Partido Liberal de Honduras compartió un mensaje en X en el que expresó el ambiente de entusiasmo que perciben previo a la jornada electoral. "Honduras, ya casi llegó el día. Mañana 30 de noviembre, vivimos una jornada democrática que nos une como país", indicó la institución política, resaltando que este sábado se vive "la energía, la esperanza y las ganas de ver a Honduras avanzar".

El Partido Liberal también agradeció a las personas que trabajarán en mesas electorales, centros de votación y en todo el proceso: "GRACIAS por darlo todo por la democracia".

Asimismo, anunciaron que al cierre de las urnas estarán atentos a los resultados y pidieron que la jornada electoral se desarrolle como "una fiesta cívica masiva, alegre y en paz".