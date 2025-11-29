Partido Liberal expresa optimismo previo a las elecciones

El escenario previo a la jornada electoral se ha caracterizado por un clima de tensión, incertidumbre sobre la transparencia del proceso y temores de posibles hechos de violencia

    El Partido Liberal anunció que estarán atentos a los resultados al cierre de las urnas.

Tegucigalpa, Honduras.

A un día de las elecciones generales del 30 de noviembre, el Partido Liberal de Honduras compartió un mensaje en X en el que expresó el ambiente de entusiasmo que perciben previo a la jornada electoral.

"Honduras, ya casi llegó el día. Mañana 30 de noviembre, vivimos una jornada democrática que nos une como país", indicó la institución política, resaltando que este sábado se vive "la energía, la esperanza y las ganas de ver a Honduras avanzar".

Ana Paola Hall: "No crean en declaratorias tempranas de triunfo"

El Partido Liberal también agradeció a las personas que trabajarán en mesas electorales, centros de votación y en todo el proceso: "GRACIAS por darlo todo por la democracia".

Asimismo, anunciaron que al cierre de las urnas estarán atentos a los resultados y pidieron que la jornada electoral se desarrolle como "una fiesta cívica masiva, alegre y en paz".

Roosevelt Hernández dice que FFAA solo reconocerá resultados de las actas

El escenario previo a la jornada electoral se ha caracterizado por un clima de tensión, incertidumbre sobre la transparencia del proceso y temores de posibles hechos de violencia.

Estos serán los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980. La elección se realizará bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida cuestionada por varios sectores por sus posibles efectos en las garantías del proceso.

