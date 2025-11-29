Ana Paola Hall: "No crean en declaratorias tempranas de triunfo"

A menos de 24 horas de las elecciones generales en Honduras, Ana Paola Hall, consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), instó a los votantes a acudir a ejercer el sufragio y a "no creer en declaratorias tempranas de triunfo".
Hall publicó en sus redes sociales una serie de recomendaciones de cara al proceso electoral. En la publicación, la consejera remarcó que "sólo juntos podemos cuidar las elecciones".
"Revisa cuál es tu centro de votación en la página web del CNE . Acude a votar temprano. Si eres miembro de una JRV, tu deber es permanecer en ella hasta el final del escrutinio y la transmisión de resultado", comenzó escribiendo.
"No creas en declaratorias tempranas de triunfo de ningún candidato o candidata. Acompaña el retorno del material electoral hasta donde puedas, otros deben sumarse en ese momento y hacer lo propio un tramo más, hasta llegar a Tegucigalpa. ¡Las Elecciones son de toda la ciudadanía hondureña, son nuestras y solamente juntos podemos cuidarlas!", añadió Hall.
A horas de las Elecciones Generales, es importante prepararnos:— Ana Paola Hall (@APHall_CNE) November 29, 2025
✅ Revisa cuál es tu centro de votación en la página web del CNE .
✅ Acude a votar temprano.
✅ Si eres miembro de una JRV, tu deber es permanecer en ella hasta el final del escrutinio y la transmisión de...
Elecciones históricas
Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) o el retorno de los conservadores Nacional y Liberal, en un país golpeado por la pobreza, la corrupción y la inseguridad.
El clima previo a la jornada de comicios ha estado marcado por tensiones, dudas sobre la transparencia del proceso y riesgo de violencia.
Estos serán los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.