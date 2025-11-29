Comienza entrega de material electoral en San Pedro Sula

Este sábado, desde las 6:00 am, inició desde el gimnasio municipal de la Villa Olímpica, la distribución del material electoral en San Pedro Sula y las zonas más alejadas del municipio.
La operación se realiza bajo la supervisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) y con apoyo de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de garantizar que todas las maletas electorales lleguen a su destino antes de la jornada electoral.
Se despacharon 1,519 maletas electorales, comenzando por localidades rurales y de difícil acceso, como en el Meredón, Cofradía y otros puntos estratégicos. La distribución sigue un plan de 22 rutas, diseñado para cubrir eficientemente todo el municipio y evitar los problemas registrados durante las elecciones primarias.
En total, se espera que 3,332 maletas electorales sean entregadas en todo el departamento de Cortés, donde hay más de un millón de votantes, de los cuales más de 500,000 corresponden a San Pedro Sula, el municipio con la mayor carga electoral del departamento.
Las autoridades electorales indicaron que la distribución se realiza sin incidentes, y que las maletas ya están ubicadas en los 12 municipios de Cortés. Para las zonas más alejadas de San Pedro Sula, el material fue retirado desde primeras horas y trasladado en coordinación con los consejos municipales electorales y las Fuerzas Armadas.
Se prevé que la operación finalice entre las 6:00 y 7:00 pm de este sábado, garantizando que mañana las urnas estén listas para abrirse a la hora indicada de la jornada electoral.
El CNE busca que esta distribución evite los retrasos y el caos registrado en elecciones anteriores, asegurando que todos los votantes del departamento de Cortés tengan acceso a las urnas y al material necesario para ejercer su derecho al voto.
Durante las elecciones primarias anteriores, la distribución del material electoral en varios departamentos, incluido Cortés, enfrentó graves problemas logísticos que derivaron en retrasos y confusión en las mesas de votación.
Muchas maletas llegaron tarde o incompletas, lo que obligó a posponer la apertura de algunas urnas y generó largas filas de votantes que esperaban ejercer su derecho al sufragio.
