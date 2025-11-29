Comienza entrega de material electoral en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Este sábado, desde las 6:00 am, inició desde el gimnasio municipal de la Villa Olímpica, la distribución del material electoral en San Pedro Sula y las zonas más alejadas del municipio.

La operación se realiza bajo la supervisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) y con apoyo de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de garantizar que todas las maletas electorales lleguen a su destino antes de la jornada electoral.

Se despacharon 1,519 maletas electorales, comenzando por localidades rurales y de difícil acceso, como en el Meredón, Cofradía y otros puntos estratégicos. La distribución sigue un plan de 22 rutas, diseñado para cubrir eficientemente todo el municipio y evitar los problemas registrados durante las elecciones primarias.

En total, se espera que 3,332 maletas electorales sean entregadas en todo el departamento de Cortés, donde hay más de un millón de votantes, de los cuales más de 500,000 corresponden a San Pedro Sula, el municipio con la mayor carga electoral del departamento.