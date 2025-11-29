Distribuyen maletas electorales en Tegucigalpa y Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.

El proceso de distribución del material electoral de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre continúa este sábado y se encuentra prácticamente finalizado, según informó el Consejo Nacional Electoral (CNE). Hasta la mañana de hoy, el avance en el Distrito Central alcanzaba cerca del 90 por ciento. Durante la madrugada se completó la ruta nueve, que abarca varios barrios y colonias de la capital.

Los sectores restantes serán atendidos a lo largo de esta mañana. De acuerdo con el CNE, la entrega del material avanza sin contratiempos. A nivel nacional, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, capitán Mario Rivera, informó que la distribución alcanzó un 95 por ciento de avance, solo faltan por cubrir únicamente cinco municipios de Francisco Morazán: Santa Ana, Sabanagrande, Ojojona, Vallecillo y el Distrito Central. "El material estará en su totalidad listo antes del domingo", dijo Rivera.