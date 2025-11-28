Los 12 municipios de Cortés ya tienen el material electoral

San Pedro Sula, Honduras

Todo el material electoral necesario para que 1,258,947 hondureños mayores de 18 años ejerzan su voto en el departamento de Cortés se encuentra ya distribuido en los 12 municipios.

El 23 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) envió 3,332 maletas electorales (incluyen papeletas, actas, tinta indeleble y demás insumos) del Centro del Logístico Electoral, ubicado en Tegucigalpa y al Gimnasio Olímpico de San Pedro Sula, desde donde, posteriormente, salieron hasta los 12 municipios.

Allan Gerardo Moreno, consejero departamental del CNE, le informó a Diario La Prensa que para este viernes “todo el material electoral había sido distribuido sin contratiempos y dentro del cronograma establecido por las autoridades para que las Juntas Receptoras de Votos puedan abrir a las 7:00 de la mañana el domingo”.

“Todas las maletas ya están en poder de los Consejos Municipales Electorales de los 12 municipios de Cortés. El material se encuentra completo y en perfectas condiciones. El material de San Pedro Sula ha sido el último que descargamos por ser el que tiene más electores”, dijo.