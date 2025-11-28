Los 12 municipios de Cortés ya tienen el material electoral

Todo el material electoral necesario para que 1,258,947 hondureños mayores de 18 años ejerzan su voto en el departamento de Cortés se encuentra ya distribuido en los 12 municipios.
El 23 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) envió 3,332 maletas electorales (incluyen papeletas, actas, tinta indeleble y demás insumos) del Centro del Logístico Electoral, ubicado en Tegucigalpa y al Gimnasio Olímpico de San Pedro Sula, desde donde, posteriormente, salieron hasta los 12 municipios.
Allan Gerardo Moreno, consejero departamental del CNE, le informó a Diario La Prensa que para este viernes “todo el material electoral había sido distribuido sin contratiempos y dentro del cronograma establecido por las autoridades para que las Juntas Receptoras de Votos puedan abrir a las 7:00 de la mañana el domingo”.
“Todas las maletas ya están en poder de los Consejos Municipales Electorales de los 12 municipios de Cortés. El material se encuentra completo y en perfectas condiciones. El material de San Pedro Sula ha sido el último que descargamos por ser el que tiene más electores”, dijo.
Los municipios de Choloma, Puerto Cortés, Villanueva, La Lima, Omoa, Pimienta, Potrerillos, Santa Cruz de Yojoa, San Antonio de Cortés, San Francisco de Yojoa y San Manuel recibieron el material en sus centros de acopio entre el jueves y viernes, ante la supervisión de autoridades locales del CNE y representantes de partidos políticos.
Jorge Hernández, designado por el Partido Nacional para dar seguimiento y vigilancia al material que llegó de La Lima, le aseguró a Diario La Prensa que “las maletas llegaron completas y sin problemas”.
“Ahora tenemos que estar vigilando este lugar para que nadie entre a sacar material electoral. Nosotros tenemos personas asignada aquí para que, por turnos, puedan estar vigilando el centro social de la colonia La Paz, donde está el material”, dijo.
Además de las maletas principales, el departamento recibió 28 maletas de contingencia y 1,036 kits tecnológicos que incluyen escáneres para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep). El CNE envió las maletas bajo custodia militar.
El domingo 30, a partir de las 7:00 de la mañana, 1,258,947 ciudadanos deberán asistir a las urnas para elegir presidente de la República, diputados y corporaciones municipales.