CPH condena acción militar a labor informativa durante la llegada de las maletas electorales en Omoa

Omoa

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Capítulo Noroccidental, condenó este viernes los obstáculos enfrentados por el periodista Mauricio Ortega, corresponsal del medio digital Acceso Informativo, mientras realizaba labores informativas en el municipio de Omoa, Cortés.

De acuerdo con el comunicado, miembros de las Fuerzas Armadas habrían impedido la labor de Ortega durante la llegada y almacenamiento del material electoral.

En un video adjunto al comunicado del CPH, se escucha a Ortega explicar a un oficial que tiene derecho a observar el proceso; además, señala que lleva 16 años cubriendo estos eventos y que nunca antes le habían pedido que se retirara. No obstante, su argumentación no fue considerada, y en la grabación se escucha a alguien que pasa cerca decir: “Ahora es diferente”.

La organización gremial exigió respeto pleno a la Libertad de Prensa, especialmente en el marco del proceso electoral en curso, y solicitó al Ministerio Público abrir una investigación de oficio para esclarecer los hechos y evitar que queden en la impunidad.

Finalmente, el comunicado concluye reiterando “su compromiso permanente de velar por el derecho a informar de manera responsable y segura”.