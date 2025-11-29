Congresistas observadores de EEUU llegan hoy a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras aprobó la acreditación de una delegación compuesta por nueve congresistas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos como observadores internacionales para las elecciones generales del 30 de noviembre de este año.

La misión incluye a Rick Crawford, Jim Himes, French Hill, Bryan Steil, María Elvira Salazar, Ronny Jackson, Ben Cline, Claudia Tenney y Jimmy Panetta. De los nueve, siete pertenecen al Partido Republicano y dos al Partido Demócrata.

Bryan Steil representa el 1.º distrito congresional de Wisconsin y fue elegido por primera vez en 2018. Abogado y empresario, previamente trabajó en la industria manufacturera y fue miembro del consejo de regentes de la Universidad de Wisconsin.

Actualmente preside el Comité de Administración de la Cámara, encargado de supervisar leyes electorales, operaciones y seguridad del Capitolio. Su labor legislativa se enfoca en empleo, apoyo a pequeñas empresas, seguridad fronteriza, lucha contra la trata de personas y defensa de veteranos.

Jim Himes representa el 4.º distrito de Connecticut desde 2009 y es miembro del Partido Demócrata. Ocupa el cargo de “ranking member” del Comité Permanente de Inteligencia de la Cámara, desempeñando un papel clave en temas de seguridad nacional e inteligencia. Con experiencia en banca internacional y cargos públicos locales previos, Himes aporta perspectiva en finanzas y seguridad.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

María Elvira Salazar representa un distrito de Florida y es miembro del Partido Republicano. Antes de su carrera política fue periodista y locutora de televisión y tiene origen cubano‑americano. Se ha pronunciado sobre la importancia de supervisar elecciones en Honduras para garantizar procesos libres y transparentes.

Jimmy Panetta representa el 19.º distrito de California desde 2016 y pertenece al Partido Demócrata. Con experiencia como oficial de inteligencia naval y fiscal, se enfoca en energía limpia, derechos de veteranos y servicios sociales.

French Hill representa al 2.º distrito congressional de Arkansas desde 2015 y es miembro del Partido Republicano. Dirige el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, con influencia en economía, regulación financiera y legislación de mercado.

Claudia Tenney, abogada y congresista republicana, representa el distrito 24 de Nueva York y aporta experiencia legislativa y jurídica.

Ben Cline representa el 6.º distrito de Virginia y es miembro del Partido Republicano; su perfil se centra en temas jurídicos y legislativos, reflejando la vigilancia desde distintos distritos estadounidenses.

Rick Crawford, del 1.er distrito de Arkansas y republicano, se ha especializado en agricultura y desarrollo rural, mientras que Ronny Jackson, del distrito 13 de Texas y también republicano, es médico y exoficial de la Marina de Estados Unidos, con experiencia como médico de la Casa Blanca.

La acreditación de estos congresistas fue solicitada por la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa ante el CNE, como parte de la misión de observación internacional para las elecciones generales.

La misión fue aprobada por unanimidad en el pleno del CNE, con el objetivo de reforzar la supervisión del proceso electoral y garantizar transparencia, legitimidad y confianza pública. Esta delegación se suma a un contingente más amplio de observadores nacionales e internacionales ya acreditados para los comicios.

La presencia de miembros del Congreso estadounidense añade un nivel de visibilidad internacional al proceso electoral hondureño, lo que podría aumentar la presión para que las autoridades cumplan con estándares de transparencia.

En un contexto regional donde la democracia, la migración, los derechos humanos y las relaciones bilaterales están bajo escrutinio, la participación de estos legisladores refleja el interés de Estados Unidos en la estabilidad política de Honduras.

Esta misión representa un respaldo internacional al derecho al voto libre, pero también genera expectativas de imparcialidad, respeto a la ley y vigilancia efectiva. Además, el perfil diverso de los congresistas, con miembros de distintos estados, partidos y trayectorias profesionales, pone de manifiesto que la mirada externa sobre las elecciones será plural y multidimensional.