Rixi Moncada en conferencia de prensa: "Este pueblo va a derrotarles de nuevo"

Tegucigalpa, Honduras.

A menos de un día de las elecciones generales, la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, lanzó este sábado fuertes declaraciones durante una conferencia de prensa, en las que arremetió contra el bipartidismo, la oposición y la reciente promesa de indulto al expresidente Juan Orlando Hernández.

Moncada sostuvo que la crisis institucional y de violencia que enfrenta Honduras es consecuencia directa del control que ejercieron las élites políticas en las últimas décadas.

"En 12 años y siete meses, el bipartidismo y JOH le entregaron este país a 25 grupos y Estados Unidos", afirmó durante su discurso. Recordó que la victoria de Xiomara Castro en 2021 fue, según dijo, un punto de quiebre frente a ese poder acumulado. "Nuestra lucha pacífica en las urnas nos llevó a una gran victoria con Xiomara Castro, con ella derrotamos 130 años de atraso, derrotamos 130 años de saqueo, de corrupción, de engaño, de concesiones, de asesinatos, de crueles persecuciones", dijo Moncada. Además, añadió que "con el poderoso Partido Libre derrotamos 12 años y siete meses de narcoactividad. 400 toneladas de cocaína pasaron por este territorio y llegaron a Estados Unidos".

"Indulto responde a intereses políticos externos"

Moncada advirtió que la ciudadanía no permitirá un retroceso en el combate al crimen organizado: "Este pueblo va a derrotarles de nuevo", dijo, tras afirmar que el supuesto indulto responde a intereses políticos externos y a la debilidad de los candidatos opositores. "Sus dos candidatos y su propuesta fue la que no cuajó. Por eso, a dos días de las elecciones, un perdón para traer de nuevo al crimen organizado, para traer la organización criminal más grande que ha tenido Honduras, no solo en corrupción, sino en narcoactividad", apuntó. Asimismo, señaló a los candidatos Salvador Nasralla y Nasry Asfura como actores incapaces de sostener un proyecto electoral: "Nasralla Salum y Asfura Zablah les salieron tan inútiles que hasta grabaron su plan en 26 audios y han quedado al descubierto. Son incompetentes". Moncada remató acusando a las élites económicas de promover el retorno de Hernández: "La oligarquía, con las elecciones perdidas, va y dice: ‘perdónenlo y tráiganlo, es nuestro operador’".

Sobre el Trep

"No aceptamos el Trep tramposo del bipartidismo. Las pruebas de nuestro triunfo estarán en 20 mil 167 actas de cada junta recptora de votos firmada por los miembros y certificadas de la votación veraz que ha tenido nuestro en cada uno sus sitios".