¿JOH sería capturado al regresar a Honduras? Fiscal general advierte

El anuncio de un indulto concedido en Estados Unidos al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández reabrió el debate político y legal en Honduras.
La noticia tuvo eco inmediato en el núcleo familiar del exmandatario. Su esposa, Ana García, habló a la prensa desde la entrada de su casa en la capital, arropada por sus hijos, y describió el momento en que finalmente logró comunicarse con él tras días de silencio. “No lo esperaba. Cuando le dimos la noticia, su tono cambió por completo. Fue un instante de quiebre emocional”, relató.
García aseguró que Hernández se encuentra estable de salud y con buen ánimo tras conocer que podría reunirse con su familia pronto. Sin detallar fechas exactas ni logística de ese encuentro, agregó que el mayor anhelo del expresidente es “volver a casa y ver crecer a su hijo menor, que aún no camina”.
La Fiscalía adelantó que evalúa posibles acciones internas una vez el exmandatario ponga un pie en el país. El fiscal general, Johel Zelaya, confirmó pasadas las 10:00 p. m. del 28 de noviembre que el Ministerio Público (MP) prepara “diligencias en apego a la ley”, aunque no especificó los tipos penales ni el alcance de los señalamientos que podrían ventilarse en una eventual acusación nacional.
Trump informó del perdón en una publicación en la que reiteró su apoyo al candidato conservador Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, la misma agrupación política de Hernández, para las elecciones del domingo en Honduras, al prometer que "habrá mucho apoyo" para el país centroamericano, si dicho político gana."Voten por Tito Asfura para presidente, y felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto", escribió.
La publicación del fiscal general de la República. Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada.Al exmandatario centroamericano lo acusaron de haber recibido dinero del 'Chapo' Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en el país.
Trump reiteró en TruthSocial que la "democracia está en juego" en Honduras, donde advirtió de que el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, y sus "narcoterroristas" podrían "tomar otro país como han tomado Cuba, Nicaragua y Venezuela".El presidente consideró que Asfura "está luchando contra Maduro", además de alertar de consecuencias para Honduras si no lo eligen el domingo.
"Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, como Estados Unidos tiene tanta confianza en él, sus políticas y lo que hará para el gran pueblo de Honduras, daremos mucho apoyo. Si no gana, Estados Unidos no dará buen dinero porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos", adelantó.
El Poder Ejecutivo norteamericano, es decir, el presidente, tiene la facultad absoluta para conceder un perdón presidencial en casos de delitos federales, como el que enfrenta el exmandatario hondureño. Un experto consultado por LA PRENSA Premium, quien pidió el anonimato, señaló que el poder de perdón está contemplado en el Artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos, lo que otorga al presidente un control “plenario y supremo” sobre este tipo de decisiones.
"El Presidente será Comandante en Jefe del Ejército y la Armada de los Estados Unidos, y de la Milicia de los diversos Estados, cuando sea llamada al servicio efectivo de los Estados Unidos; podrá requerir la opinión, por escrito, del principal funcionario de cada uno de los Departamentos Ejecutivos, sobre cualquier asunto relacionado con los deberes de sus respectivas oficinas, y tendrá el poder de conceder indultos y perdones por delitos contra los Estados Unidos, excepto en casos de juicio político (impeachment)", reza el texto.
“Si al presidente Trump le da la gana, se levanta en la mañana, firma el documento para cualquier persona que tenga un delito federal (...) Nadie lo puede obligar a nada”, afirmó el entrevistado.
Según el especialista, el perdón —que en el derecho estadounidense no se denomina indulto— puede aplicarse en cuatro modalidades: conmutación total de la pena, conmutación parcial, revisión para trabajos comunitarios y amnistía, aunque esta última solo procede cuando se beneficia a todas las personas condenadas por el mismo delito, por lo que no encajaría en el caso de Hernández.