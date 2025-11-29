¿JOH sería capturado al regresar a Honduras? Fiscal general advierte

"El Presidente será Comandante en Jefe del Ejército y la Armada de los Estados Unidos, y de la Milicia de los diversos Estados, cuando sea llamada al servicio efectivo de los Estados Unidos; podrá requerir la opinión, por escrito, del principal funcionario de cada uno de los Departamentos Ejecutivos, sobre cualquier asunto relacionado con los deberes de sus respectivas oficinas, y tendrá el poder de conceder indultos y perdones por delitos contra los Estados Unidos, excepto en casos de juicio político (impeachment)", reza el texto.