"¿Por qué no también al Chapo?": Mike Vigil critica indulto de JOH

Vigil calificó como "un desastre" y "una burla para la justicia de Estados Unidos" el reciente mensaje del presidente Donald Trump, en relación a Hernández

El exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil, reaccionó al indulto prometido por el presidente estadounidense Donald Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Esto fue lo que dijo.
Vigil calificó como "un desastre" y "una burla para la justicia de Estados Unidos" el reciente mensaje del presidente Donald Trump, en relación a Hernández.

 Fotografía: LA PRENSA
"Donald Trump es uno de los presidentes más ignorantes y corruptos en toda la historia de los Estados Unidos. Si le da el indulto a Juan Orlando Hernández, no sé por qué no se lo da también a Mayo Zambada y al Chapo Guzmán", expresó Vigil.

 Fotografía cortesía
Trump afirmó que concederá "un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado, de acuerdo con muchas personas a las que enormemente respeto, muy severamente y muy injustamente".

 Fotografía: LA PRENSA
"Voten por Tito Asfura para presidente, y felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto", escribió Trump.

 Fotografía: LA PRENSA
Según Vigil, declaraciones como las de Trump envían un mensaje equivocado a la comunidad internacional, especialmente cuando se trata de un caso que expuso redes de corrupción y tráfico de drogas a gran escala.

Fotografía: LA PRENSA
Ana García, la esposa de Juan Orlando, agradeció el viernes al mandatario estadounidense por el futuro indulto a su marido, quien podría reencontrarse con su familia "en los próximos días".

 Gustavo Amador / EFE
El presidente colombiano, Gustavo Petro, también se sumó a la ola de reacciones y tachó este sábado de "desmoralizante" el anuncio de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de indultar al exmandatario hondureño.
"Indultar un narcotraficante es desmoralizante para quienes hemos arriesgado la vida luchando contra el narcotráfico", expresó Petro en un mensaje publicado en X.

 Presidencia de Colombia / EFE
Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada.

 Fotografía: LA PRENSA
Al exmandatario centroamericano lo acusaron de haber recibido dinero del Chapo Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en el país.

 Fotografía: Agencia EFE
Antes de ser jefe de Estado de Honduras, Hernández, de 57 años, fue presidente del Parlamento, en el periodo 2010-2014.

 Fotografía de archivo
