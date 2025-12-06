Más de 21 horas sin avances en el conteo: OEA insta a Honduras a "agilizar escrutinios"

Tegucigalpa, Honduras.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras hizo este sábado un llamamiento a que se agilice el escrutinio de las elecciones generales del 30 de noviembre, que no se ha movido desde hace más de 21 horas. En un comunicado, la MOE/OEA, que encabeza el excanciller de Paraguay Eladio Loizaga, llamó "a agilizar el proceso de escrutinio, garantizando las medidas de trazabilidad que otorguen certeza en los resultados".

"Hasta el momento, en un contexto de evidentes demoras, la MOE/OEA se mantiene atenta a los diversos procedimientos que forman parte del proceso. Cabe señalar que los datos estadísticos recabados por las y los observadores de la OEA en las distintas observadas confirman un resultado sumamente ajustado", subrayó el organismo observador. La misma fuente señaló que ha mantenido una presencia ininterrumpida dando seguimiento al proceso postelectoral, observando el conteo de actas y repliegue de materiales en el Centro Logístico Electoral y la Bodega Tecnológica, además del desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas para el procesamiento y la divulgación de resultados. Añadió que la Misión "ha tomado nota de que la gestión y el procesamiento del material electoral ha registrado demoras e intermitencias. Sumado a lo anterior, la MOE/OEA ha registrado la marcada falta de pericia en el desarrollo y ejecución, especialmente de las soluciones tecnológicas, lo que ha causado retrasos en los escrutinios". "Desde la noche del domingo y hasta el jueves, la Misión registró intervalos de disponibilidad del sitio de divulgación de resultados preliminares", subraya el comunicado.

La Misión de la OEA también saludó "la actitud de quienes han mantenido la paciencia, llamando a la tranquilidad durante esta etapa crucial del proceso" y expresó que "es fundamental que la ciudadanía y, especialmente los partidos políticos, se mantengan ejerciendo las facultades de supervisión y vigilancia que la Ley les confiere". La MOE/OEA también considera "imperativo que las autoridades electorales garanticen plenamente que las etapas subsecuentes del proceso, incluyendo el alto volumen de actas aún no contabilizadas, el escrutinio especial y la fase de impugnaciones, se lleven a cabo con total claridad, máxima eficiencia y sin ningún tipo de retraso". El equipo de observadores del organismo continental estará el domingo en el municipio de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso, al este del país, fronterizo con Nicaragua, donde sus habitantes votarán para elegir a sus autoridades locales y nacionales, lo que no pudieron hacer el 30 de noviembre por varias irregularidades denunciadas.

Resultados preliminares