Recuento de votos se estanca y Nasry Asfura sigue a la cabeza

Tegucigalpa.

Los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras no se han movido desde el viernes, y la ventaja la mantiene el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha informado sobre las causas por las que el conteo de votos no se ha movido desde la tarde del viernes, como lo muestra la página web de la institución.

Con el 88,02 % de las actas escrutadas, Asfura, del Partido Nacional, sigue encabezando el conteo con 1.132.321 votos (40,19 %), mientras que Nasralla, del también conservador Partido Liberal, suma 1.112.570 (39,49 %), según los resultados oficiales preliminares del CNE, que han tenido varias interrupciones desde el mismo día de los comicios. La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, con aspiraciones a ser la sucesora de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sigue relegada en un lejano tercer lugar con 543.675 papeletas (19,30 %).