Gustavo Solórzano pide a los partidos revisar actas una por una ante el estrecho resultado electoral

Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), llamó este sábado a los partidos Nacional y Liberal a conformar una comisión de “alto nivel” para revisar minuciosamente las actas electorales, ante lo que calificó como una “elección inédita y sumamente cerrada”.
Solórzano señaló que ambas fuerzas políticas deben integrar esta comisión con “personas de su mayor confianza”, encargadas de verificar una a una todas las actas y determinar cuáles presentan inconsistencias.
“Aquellas que presenten inconsistencias deben someterse a un escrutinio especial e incluso a un recuento voto por voto para dar certeza y confianza al proceso, siempre bajo la administración del CNE”, expresó.
El titular del CAH también recomendó que los partidos inviten a una organización imparcial o a un actor internacional para acompañar el proceso, con el fin de brindar tranquilidad y confianza al pueblo hondureño.
Solórzano recordó que el pasado 30 de noviembre, Honduras demostró “una lección cívica ejemplar”, reconocida por la comunidad internacional.
En ese sentido, instó a los partidos a honrar esa madurez ciudadana y actuar con “cabeza fría, humildad y responsabilidad”, evitando revivir escenarios de caos del pasado.
“La verdad está en los documentos y las actas, y en la capacidad de los grandes profesionales que integran ambas fuerzas políticas para resolver con sensatez esta disyuntiva. Demuestren que están en la capacidad de gobernar este gran país y no continuar dañándolo más”, concluyó.