Gustavo Solórzano pide a los partidos revisar actas una por una ante el estrecho resultado electoral

Tegucigalpa, Honduras.

Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), llamó este sábado a los partidos Nacional y Liberal a conformar una comisión de “alto nivel” para revisar minuciosamente las actas electorales, ante lo que calificó como una “elección inédita y sumamente cerrada”. Solórzano señaló que ambas fuerzas políticas deben integrar esta comisión con “personas de su mayor confianza”, encargadas de verificar una a una todas las actas y determinar cuáles presentan inconsistencias.

“Aquellas que presenten inconsistencias deben someterse a un escrutinio especial e incluso a un recuento voto por voto para dar certeza y confianza al proceso, siempre bajo la administración del CNE”, expresó. El titular del CAH también recomendó que los partidos inviten a una organización imparcial o a un actor internacional para acompañar el proceso, con el fin de brindar tranquilidad y confianza al pueblo hondureño.

Aquellas que... — Gustavo Solórzano (@GSolorzanoHN) December 6, 2025