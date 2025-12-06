Avanza el conteo electoral a 6 días de los comicios, con Asfura liderando

Tegucigalpa, Honduras.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), hacia las 08:00 de la mañana y con el 88.02 % escrutado, el candidato Nasry 'Tito' Asfura , del conservador Partido Nacional , lidera el conteo por un estrecho margen, con 1,132,321 votos (40.19 %) frente a 1,112,570 sufragios (39.49 %) de Salvador Nasralla , del Partido Liberal .

Honduras avanza este sábado el recuento electoral, que continúa lento seis días después de las elecciones generales del domingo, en un escrutinio marcado por denuncias de irregularidades, retrasos en resultados y llamados a la serenidad .

Las cifras oficiales difundidas por el ente electoral muestran una diferencia de poco más de 19,700 votos entre ambos candidatos conservadores, en un conteo marcado por oscilaciones y por la revisión de un porcentaje de actas con inconsistencias.

Asfura, por quién el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió el voto, llamó el jueves a la "serenidad" y a respetar el curso del proceso, y destacó el comportamiento cívico de la población.

"La estabilidad del país está por encima de cualquier ambición personal. Pido serenidad, es cuestión de tiempo, el CNE dará los resultados finales", subrayó Asfura en un mensaje en sus redes sociales, en el que también apeló a la unidad y a la esperanza.

El candidato conservador, quien no ha tenido muchas comparecencias ante la prensa, agregó que no contribuirá a generar incertidumbre mientras el ente electoral concluye el escrutinio.

"Siempre he sido firme y claro en mis posturas y sin ataques. Hoy no será diferente, no saldré a decir incoherencias ni alimentaré la incertidumbre", enfatizó.

Por su parte, Nasralla denunció el jueves que durante la madrugada se había registrado un "apagón" en el sistema y que un "algoritmo" habría modificado la asignación de votos a favor de Asfura, y exigió investigar a la empresa responsable del portal de resultados de los comicios, según dijo a EFE.

El CNE, que está integrado por tres consejeros que representan a los partidos Nacional, Liberal y Libre, también registra desde el viernes que de las 16.858 actas escrutadas, al menos 14.451 son "correctas", mientras que 2.407 presentan "inconsistencias", lo que supone que implicará un recuento voto por voto.

