Contreras: “El Partido Liberal no tiene dueño” y rechaza llamados a protestas

El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, afirmó que el Partido Liberal es una institución colegiada que no pertenece a ninguna persona en particular y recalcó que no existe una vocería individual autorizada para convocar a colectivos o militantes a manifestaciones.
Contreras señaló directamente que Iroshka Elvir no funge como vocera oficial del partido, por lo que según dijo no le corresponde llamar a las bases liberales a salir a las calles.
Aclaró que Elvir es candidata a diputada y esposa del candidato presidencial liberal, pero no tiene un cargo de representación institucional dentro del CCEPL.
“El partido no tiene dueño, es un ente colegiado y demostraremos que podemos llegar a acuerdos con el candidato y su esposa”, expresó Contreras, al tiempo que reiteró que las decisiones políticas deben tomarse dentro de los órganos partidarios y mediante el consenso.
En otro tema, el presidente del CCEPL denunció la presunta infiltración de miembros de otros partidos políticos dentro del proceso de escrutinio especial, quienes según afirmó estarían acreditados como representantes del Partido Liberal.
Contreras explicó que el partido envió 40 militantes para integrarse a las mesas de escrutinio; sin embargo, estos fueron devueltos a San Pedro Sula debido a que ya había alrededor de 200 personas asignadas para ese trabajo.
Al observar a quienes permanecían en el proceso, aseguró que muchos no pertenecían a las filas liberales. “Al ver a la militancia nos damos cuenta de que no son liberales, sino de Libre y del Partido Nacional”, manifestó.
De acuerdo con sus estimaciones, al menos 50 personas corresponderían al partido Libertad y Refundación (Libre) y 27 al Partido Nacional.
Postura sobre alianzas políticas
Contreras también fue enfático al referirse a la posibilidad de alianzas con Libre. Recordó que durante la convención partidaria celebrada en abril, el Partido Liberal acordó por unanimidad no establecer ningún tipo de alianza con esa fuerza política.
“Quedó claro que ningún liberal hará alianzas con Libre y espero que esto no se dé, porque hay una cláusula de expulsión para quien lo haga. No tenemos que buscar en casa ajena lo que no se ha perdido; nuestros problemas los solucionamos nosotros”, sostuvo.
Finalmente, el titular del CCEPL se refirió al desarrollo del proceso electoral y advirtió que, de no cumplirse con los plazos establecidos, podrían generarse consecuencias legales y políticas. En ese contexto, mencionó que si el consejero Marlon Ochoa no firma los resultados, podría enfrentar problemas con la justicia.
“El Consejo Nacional Electoral debe dar un resultado antes del 30 de diciembre; de lo contrario, Libre se perpetuaría en el poder, algo que el pueblo no quiere”, concluyó Roberto Contreras.