Contreras: “El Partido Liberal no tiene dueño” y rechaza llamados a protestas

San Pedro Sula, Honduras.

El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, afirmó que el Partido Liberal es una institución colegiada que no pertenece a ninguna persona en particular y recalcó que no existe una vocería individual autorizada para convocar a colectivos o militantes a manifestaciones. Contreras señaló directamente que Iroshka Elvir no funge como vocera oficial del partido, por lo que según dijo no le corresponde llamar a las bases liberales a salir a las calles. Aclaró que Elvir es candidata a diputada y esposa del candidato presidencial liberal, pero no tiene un cargo de representación institucional dentro del CCEPL.

“El partido no tiene dueño, es un ente colegiado y demostraremos que podemos llegar a acuerdos con el candidato y su esposa”, expresó Contreras, al tiempo que reiteró que las decisiones políticas deben tomarse dentro de los órganos partidarios y mediante el consenso. En otro tema, el presidente del CCEPL denunció la presunta infiltración de miembros de otros partidos políticos dentro del proceso de escrutinio especial, quienes según afirmó estarían acreditados como representantes del Partido Liberal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Contreras explicó que el partido envió 40 militantes para integrarse a las mesas de escrutinio; sin embargo, estos fueron devueltos a San Pedro Sula debido a que ya había alrededor de 200 personas asignadas para ese trabajo. Al observar a quienes permanecían en el proceso, aseguró que muchos no pertenecían a las filas liberales. “Al ver a la militancia nos damos cuenta de que no son liberales, sino de Libre y del Partido Nacional”, manifestó. De acuerdo con sus estimaciones, al menos 50 personas corresponderían al partido Libertad y Refundación (Libre) y 27 al Partido Nacional.

Postura sobre alianzas políticas