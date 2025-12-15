Investigan si empleados filtraron información clave para asaltar y matar a comerciante en SPS

Autoridades policiales investigan si empleados de una institución bancaria habrían filtrado información clave que permitió el asalto y posterior asesinato del comerciante Óscar René Flores Domínguez, ocurrido el pasado viernes 12 de diciembre en la zona viva de San Pedro Sula.
Según la Policía, existen indicios que apuntan a que el crimen habría sido perpetrado por miembros de la organización criminal conocida como la Banda de "Los Doctores", estructura vinculada a asaltos de alto impacto en la ciudad industrial.
Flores Domínguez, de 70 años, fue atacado luego de salir de una agencia bancaria, donde habría retirado una alta suma de dinero.
Luego el comerciante fue interceptado cuando se disponía a abordar su vehículo, momento en el que fue sorprendido por varios individuos armados.
La Policía informó que cuenta con videos decomisados como parte de la investigación, en los cuales se observa cuando el comerciante llega al lugar donde tenía estacionado su automotor y una camioneta color negro se coloca frente a él.
Luego de dicho vehículo descienden dos sujetos que comienzan a forcejear con la víctima con el objetivo de despojarlo del dinero.
Durante el incidente, según se aprecia en las grabaciones, Flores Domínguez intentó defenderse utilizando un arma de fuego que portaba; sin embargo, fue atacado a balazos por los delincuentes.
Además del dinero, los asaltantes le robaron la pistola que llevaba consigo.
Las autoridades señalaron que se presume que el comerciante había retirado el dinero como parte del pago de un finiquito de una deuda que terceros mantenían con él, lo que habría despertado el interés de la estructura criminal.
En ese sentido, los investigadores no descartan que la información sobre el retiro del dinero haya salido desde el interior del banco, por lo que se mantiene bajo indagación a empleados de la institución financiera para determinar posibles responsabilidades.
Según los reportes policiales, los presuntos responsables del crimen estarían vinculados a un asalto ocurrido el 24 de junio de 2025 en el barrio Guamilito, donde individuos disfrazados de médicos y utilizando mascarillas irrumpieron en un autolote y una joyería con fines delictivos.
En ese hecho, siete hombres vestidos con trajes médicos ingresaron al establecimiento, lo que generó una reacción de los guardias de seguridad, quienes intentaron repeler el ataque.
El enfrentamiento dejó como resultado a dos guardias heridos de gravedad; uno de ellos falleció posteriormente. La víctima mortal fue identificada como Jimmy Edgardo Hernández Mencía, mientras que el otro celador logró sobrevivir.
Las investigaciones continúan para identificar plenamente a los responsables y determinar si existe una red de colaboración interna que haya facilitado estos hechos violentos.